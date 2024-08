Baroni torna a sorridere: gli comprano l’unico nome fatto alla società | Fu grande protagonista ai Mondiali

La Lazio può completare il proprio organico con un nome richiesto da mister Baroni, ha fatto molto bene ai Mondiali ed è un giocatore di caratura internazionale

La Lazio ha cambiato una buona parte del proprio organico in questa sessione estiva. La partenza di senatori come bomber Ciro Immobile, come i trequartisti Pedro, Luis Alberto e Felipe Anderson testimonia la volontà della dirigenza di chiudere con un passato fatto di risultati eccellenti per la piazza ed aprire un nuovo ciclo con giovani di prospettiva che il nuovo allenatore Marco Baroni avrà il compito di valorizzare al meglio.

Per farlo ha voluto in rosa Noslin, rivelazione del girone di ritorno dell’Hellas Verona e artefice insieme ai compagni di una salvezza insperata. In attacco potrà contare sull’apporto di Boulaye Dia che ha numeri importanti e può arrivare in doppia cifra.

Manca un tassello per completare la trequarti. Tra i nomi papabili c’è quello di Folorunsho che è anche nel mirino della Fiorentina, con Commisso che ha proposto uno scambio equo con il Napoli che vedrebbe il trasferimento in Campania di Amrabat, tornato dal prestito al Manchester United e che Palladino non ritiene un titolare inamovibile.

Resta però viva una pista esotica e che farebbe sognare i tifosi, dopo l’approdo di giocatori di indiscusso talento ma che mediaticamente parlando non hanno fatto scalpore. Il direttore sportivo Fabiani sta valutando quest’ipotesi nelle ultime ore di mercato.

Baroni può essere accontentato, la Lazio valuta se affondare per il colpo richiesto dal mister

Il giocatore in questione è James Rodriguez, con un passato al Real Madrid e reduce da un’ottima Coppa America e un buon Mondiale con la propria Nazionale, quella colombiana.

Ora è svincolato ma su di lui è forte l’interesse anche degli argentini del River Plate e di un club della Liga spagnola, il Rayo Vallecano, che consentirebbe al talento di tornare a giocare in Europa.

La Lazio prende tempo, James è un talento ma il suo innesto potrebbe essere nocivo

Lazio che avrebbe un appeal decisamente maggiore rispetto alla concorrenza e potrebbe consentire a James di giocare anche in Europa League.

Claudio Lotito sta prendendo tempo per capire se l’investimento può portare un valore aggiunto alla rosa o creare possibili dissidi in uno spogliatoio apparso molto compatto e composto da giocatori in prevalenza di prospettiva.