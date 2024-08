Volevate pagarmi coi buoni pasto? | Lotito tradito dalla promessa del calciatore: ha firmato in Arabia Saudita

Un obiettivo del club biancoceleste si accasa altrove, nella Saudi Pro League, e sfuma il suo arrivo nella Capitale.

Un esordio positivo che ha un po’ scacciato via l’enorme alone di scetticismo che accompagnava la squadra da diversi mesi e che ha visto i tifosi contestare aspramente Presidente e società. La vittoria facile casalinga contro il Venezia, all’esordio in Serie A, ha mostrato una Lazio tonica e vivace che però avrà bisogno di ulteriori test per essere giudicata.

Ad inizio giugno le dimissioni di Igor Tudor, poi gli addii a Luis Alberto, Felipe Anderson e Ciro Immobile, che completavano la diaspora dei grandi leader e senatori dello spogliatoio, aperta da Milinkovic Savic poco più di un anno fa. Un mercato di basso profilo, con l’arrivo di giovani poco reclamizzati, ha fatto il resto.

Eppure, secondo molti addetti ai lavori ed opinionisti, ma anche, come detto, secondo quanto si è visto nella prima ufficiale contro il Venezia, la Lazio sembra una squadra da non sottovalutare, piena di giovani veloci, di grande passo, imprevedibili e che in Serie A possono davvero fare la differenza e risultare molto importanti.

Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Castrovilli, Tchoauna, Noslin, Boulaye Dia. Sono questi i nuovi arrivi in casa Lazio, con una maggiore responsabilizzazione per gente come Gila, Guendouzi e Castellanos che sono stati tra i pochi a salvarsi nella passata stagione. Il tutto guidato sotto la sapiente guida di Marco Baroni che dopo il miracolo Verona cerca la sua consacrazione ufficiale.

Mercato Lazio, un centrocampista per completare la rosa

La Lazio sarà una delle squadre da seguire con maggiore interesse e curiosità. Sicuramente non lotterà per lo Scudetto, molto probabilmente nemmeno per un posto in Champions League, ma l’evoluzione del progetto tecnico-tattico è intrigante e i biancocelesti possono stupire, sia in Serie A che in Europa League.

Ci sarà anche da fare affidamento sulla voglia di riscatto di gente come Provedel, Lazzari, Rovella e Isaksen che non hanno lasciato il segno nella passata stagione, ma hanno tutte le carte in regola per poter fare bene. Dal mercato, intanto, potrebbe arrivare un altro rinforzo, soprattutto a centrocampo, il reparto che sembra necessitare ancora di un innesto di qualità.

Mercato, Alexsander passa all’Al Ahli

Il nome di Folorunsho del Napoli continua a circolare con insistenza, soprattutto ora che è definitivamente sfumato l’arrivo di uno degli obiettivi principale degli ultimi mesi. Stiamo parlando di Alexsander Cristhian Gomes da Costa, centrocampista classe 2003 che passa a titolo definitivo dalla Fluminense alla Saudi Pro League.

A chiudere per l’arrivo del giovane verdeoro è stata l’Al Ahli, club in cui militano già altri due brasiliani: Ibanez e Firmino e che punta ad insidiare l’Al Nassr e l’Al Hilal nella corsa al titolo. Dieci milioni il prezzo del cartellino pagato dai sauditi per un calciatore che la Lazio, come detto, aveva a lungo inseguito a gennaio e per cui aveva fatto un pensierino anche in questa sessione estiva di mercato.