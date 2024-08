Manna organizza il Meet su Google: non è presente Lukaku | Hanno trovato il coraggio del PIANO B

Ore concitate in casa Napoli sul mercato. Sono diversi i nomi ancora in ballo, con il belga che però si allontana.

Sono ore febbrili in casa Napoli. Il campionato di Serie A è ormai cominciato e Antonio Conte dice di pensare soltanto al campo e soprattutto di volere vendicare la bruttissima sconfitta all’esordio, per 0-3, subita in casa del Verona.

Una partita che ha colpito nell’orgoglio il tecnico leccese che ha chiesto scusa a tutti, non volendo nemmeno parlare di mercato e dell’operato, in tal senso, della società. Conoscendo Antonio Conte, però, siamo sicuri che un pensierino alle trattative, in entrata e in uscita, della società, ci sta pensando eccome.

Dopo l’arrivo di David Neres, che è andato a completare la batteria di esterni d’attacco/trequartisti a disposizione dell’allenatore ex Inter e Juventus, a Napoli speravano anche di sbloccare la situazione relativa ad Osimhen e Lukaku.

Per il nigeriano, però, continuano a non arrivare offerte soddisfacenti e, quindi, Giovanni Manna, direttore sportivo partenopeo, si è mosso per andare a prendere Romelu Lukaku e farlo al netto della situazione legata ad Osimhen. L’offerta del Napoli, però, 5 milioni di prestito oneroso e 25 per l’obbligo di riscatto, non ha convinto il Chelsea.

Napoli, Gilmour ad un passo

Manna, nonostante il primo rifiuto dei londinesi, è partito per Londra e ci è rimasto anche per sbloccare la situazione relativa a Billy Gilmour. Il centrocampista classe 2001 del Brighton è da tempo il preferito di Conte per la mediana ed il lungo inseguimento e corteggiamento sembra aver portato i frutti sperati.

L’arrivo del centrocampista scozzese, infatti, sembra davvero ad un passo ed a breve potrebbe diventare un nuovo calciatore del Napoli. Il Brighton, dal canto suo, per sostituirlo, virerà su Matt O’Riley, centrocampista del Celtic ed ex obiettivo dell’Atalanta.

Mercato Napoli, non solo Gilmour

Il mercato del Napoli, però, potrebbe non fermarsi a Gimour ed eventualmente a Lukaku, se il belga dovesse effettivamente arrivare. Si continua a parlare di un possibile scambio con la Roma tra Ngonge e Zalewski, con contropartita economica come conguaglio per gli azzurri. Un’operazione che darebbe un’opzione in più a centrocampo, a destra, ad Antonio Conte.

Se entro il 31 agosto dovesse uscire Osimhen, ma anche Folorunsho, che non fa parte del progetto tecnico napoletano ed è ancora nel mirino della Lazio, il Napoli è pronto ad affondare per McTominay, centrocampista del Manchester United che piace molto a Conte e completerebbe a dovere la mediana partenopea.