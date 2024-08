Inzaghi, rivoluzione dopo il Genoa: vuole cambiare modulo | Un difensore centrale scala a centrocampo

Dopo il pari di Genova mister Inzaghi è pronto a imporre degli accorgimenti tattici, un centrale è spostato a metà campo

Il debutto in campionato si è concluso con il rammarico per l’Inter. Al Ferraris di Genova di fronte l’agguerrita compagine guidata da Alberto Gilardino che è riuscita a sfruttare una leggerezza difensiva per portarsi in vantaggio a metà del primo tempo. La reazione dei campioni d’Italia in carica non si è fatta attendere e la rimonta è avvenuta grazie a una splendida doppietta realizzata da Marcus Thuram, prima con un perentorio colpo di testa e poi con un tocco sotto a pochi passi dalla porta.

Quando i tre punti sembravano essere in dirittura, un tocco di mano di Bisseck ha provocato l’assegnazione di un calcio di rigore poi messo a segno da Junior Messias, riportando la gara in equilibrio e concludendola quindi con un pareggio.

La prestazione è stata comunque decisamente positiva. Disattenzioni di singoli sono costate molto care ma Inzaghi ha intenzione di lavorare su alcuni accorgimenti tattici in vista del prossimo impegno previsto per il fine settimana quando a Milano scenderà in campo un Lecce che è stato tramortito dall’Atalanta all’esordio.

Un avversario non da sottovalutare. Anche se i nerazzurri sono sulla carta nettamente superiori, la convinzione di non avere niente da perdere può spingere i salentini a dare il tutto per tutto, cercando di non tornare a casa a mani vuote.

L’Inter si tutela con un giovane di prospettiva, Inzaghi può schierarlo in una posizione più avanzata

Il prossimo innesto dell’Inter sarà Palacios. Il giovane argentino è il profilo individuato per completare la retroguardia. Molto abile con la palla tra i piedi, Inzaghi potrebbe schierarlo anche in posizione avanzata, come regista.

Una nuova intuizione dopo quella che ha visto Hakan Calhanoglu, arrivato dai cugini del Milan come trequartista e trasformato da Inzaghi in una zona più congeniale alle sue qualità.

Palacios pronto a sorprendere, ecco chi è la nuova scommessa di Beppe Marotta

Un innesto di prospettiva quello che sta per chiudere la dirigenza nerazzurra, dal piede mancino, che vuole dire la sua pur essendo consapevole di doversi guadagnare spazio in un reparto competitivo come è quello arretrato dell’Inter.

Contro il Lecce potrebbe essere convocato se nelle prossime ore dovessero avvenire sia la firma che le visite mediche.