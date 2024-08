Frattesi sorride alla notizia: c’è la rottura del crociato | Adesso può essere lui il titolare inamovibile

L’infortunio al crociato aumenta le chance di titolarità di Davide Frattesi, ora può partire spesso in campo dal primo minuto

Davide Frattesi è stato tra le sorprese dello scorso campionato. Il salto dal assuolo all’Inter non lo ha intimorito ed è riuscito a farsi trovare pronto ogni volta che è stato chiamato in causa da mister Simone Inzaghi, segnando da subentrato reti pesanti che hanno contribuito alla conquista dello Scudetto numero 20 dei nerazzurri.

Un rendimento che ha convinto anche il commissario tecnico della Nazionale italiana Luciano Spalletti a convocarlo per gli Europei, schierandolo dal primo minuto anche se le prestazioni della squadra sono state insufficienti, con un’eliminazione meritata agli ottavi di finale per mano della Svizzera.

Inter che ha rinforzato una mediana già molto competitiva con l’innesto di uno svincolato di lusso come il polacco Piotr Zielinski e il minutaggio per Frattesi potrebbe persino diminuire, quando la sua volontà era quella di avere più spazio in mezzo al campo dell’Inter.

Rinforzo che non può al momento esordire in gare ufficiali in nerazzurro a causa di un infortunio che ha subito pochi giorni dopo il suo inizio di preparazione agli ordini di Inzaghi, dato che l’Europeo che ha disputato ha fatto spostare le sue meritate vacanze.

Il rivale di Frattesi si è rotto il crociato, ora sarà lui il titolare in mezzo al campo

Ha subito la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro, invece, Nicolò Cambiaghi che è stato sottoposto all’intervento di ricostruzione, riuscito. Il giovane cresciuto nell’Empoli è approdato quest’estate al Bologna e ha giocato contro l’Udinese lo scorso fine settimana.

Un talento che poteva concorrere per un posto da titolare in Nazionale con Frattesi che adesso per i prossimi mesi avrà maggiori chance di partire titolare in una zona nevralgica del campo, dimostrando la sua abilità di inserirsi negli spazi e di far male alle difese avversarie.

Frattesi dovrebbe restare ancora all’Inter ma chiede più spazio

Frattesi che potrebbe, a sorpresa, lasciare l’Inter negli ultimi giorni di mercato. Il suo cartellino è stato valutato 45 milioni dalla dirigenza nerazzurra ma molto dipenderà dalla sua volontà di cambiare casacca.

Da tempo è oggetto di desiderio della Roma, con Daniele De Rossi che lo stima molto e che vorrebbe allenarlo. La permanenza di Paulo Dybala complica però una potenziale trattativa.