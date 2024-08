Finalmente ci siamo liberati di te | Ibra, accordo col grande amico: armadietto svuotato all’istante

Il Milan lo cede immediatamente. Ibrahimovic ha trovato l’accordo col club del grande amico. Trattativa chiusa in tempo record.

Messo in archivio il 2-2 conquistato in rimonta sabato scorso contro il Torino di Paolo Vanoli, il Milan di Paulo Fonseca vola a Parma per affrontare la neopromossa formazione di Fabio Pecchia in occasione della seconda giornata di campionato.

Una gara, quella tra ducali e meneghini, in programma domani (sabato 24 agosto) alle 18.30, che tanto i primi quanto i secondi proveranno ovviamente a portare a casa per mettere in cassaforte i primi tre punti della nuova stagione.

I favori del pronostico sorridono indubbiamente ai rossoneri del tecnico portoghese che, chiamati a rimediare agli errori commessi contro il Toro lo scorso fine settimana, non vogliono certamente andare incontro a un altro stop che rallenti la loro corsa verso la cima della classifica.

Tempo per correggere e rimediare agli sbagli ce n’è in abbondanza, ma non commetterne è innegabilmente quello a cui aspirano Leao e compagni i quali, consapevoli di avere tutte le carte in regola per essere protagonisti tanto in Italia quanto in Europa, puntano dichiaratamente a riportare nelle bacheche di Casa Milan titoli che, in generale, mancano ormai dallo scudetto vinto nella stagione 2021-2022 sotto la guida di Stefano Pioli.

Milan, testa alle cessioni: ceduto Kalulu, si lavora per sistemare Adli, Pobega e Terracciano

Se da un lato c’è un gruppo squadra che si prepara ad affrontare il Parma di Fabio Pecchia in occasione della seconda giornata di campionato, dall’altro c’è una società che continua a muoversi in sede di calciomercato per trovare una sistemazione agli ultimi tre esuberi della rosa di Paulo Fonseca.

Ceduto Kalulu, che da qualche giorno è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus, il Milan continua infatti a lavorare per piazzare altrove anche Tommaso Pobega, Yacine Adli e Filippo Terracciano. Tre elementi, questi, dichiaratamente fuori dai piani del tecnico portoghese, per i quali Ibra, Furlani e Moncada sperano di trovare presto club disposti ad acquistarli entro la fine del mercato, fissata per le ore 20.00 di venerdì 30 agosto.

Milan, Terracciano verso il prestito al Monza

Legatosi al Milan del patron, Gerry Cardinale, lo scorso gennaio, Filippo Terracciano potrebbe lasciare il club rossonero nei prossimi giorni per legarsi in prestito al Monza dell’amministratore delegato, Adriano Galliani. Non rientrante, come detto, nei piani di Paulo Fonseca, l’ex terzino destro dell’Hellas Verona potrebbe infatti ripartire dalla vicina Brianza.

Chiuso all’ombra della Madonnina da Calabria e dal neoarrivato, Emerson Royal, il classe 2003 potrebbe presto finire sotto la guida di Alessandro Nesta che, sedutosi sulla panchina biancorossa lo scorso 12 giugno, è pronto a garantirgli maggiore spazio rispetto a quello esiguo finora concessogli a Milano (sei presenze complessive tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League). Al momento la trattativa tra Milan e Monza non è stata ancora avviata, ma nei prossimi giorni dovrebbero esserci importanti sviluppi. Vedremo quindi cosa accadrà da qui a venerdì prossimo.