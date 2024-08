Ci dovevate un favore per Saelemaekers | Il Milan chiama ancora Sartori: glielo devono dare per forza

Il club rossonero e quello rossoblù chiudono un altro affare e proseguono nel loro stretto e cordiale rapporto.

Il mercato del Milan, almeno per quel che riguarda le entrate, sembra essere finito ed essersi chiuso dopo l’arrivo di Youssouf Fofana dal Monaco. Il mediano francese è andato a completare la zona nevralgica del campo ed ora, se non dovesse uscire Bennacer per qualche offerta irrinunciabile che potrebbe arrivare dall’Arabia, non si prevedono altri movimenti.

Fofana è stato il quarto acquisto del Milan dopo quelli che hanno visto arrivare a Milanello anche Alvaro Morata, Pavlovic ed Emerson Royal. Qualcosa, invece, i rossoneri stanno ancora cercando di fare circa il mercato in uscita.

Una società con cui i dirigenti rossoneri continuano a dialogare molto è il Bologna. Sartori e Di Vaio sono ormai da circa un anno in stretto contatto con Furlani e Moncada, oltre che, ovviamente da qualche mese, anche con Zlatan Ibrahimovic.

La stretta sinergia tra i due club è cominciata durante l’estate scorsa quando il Milan cedette al Bologna, in prestito oneroso con diritto di riscatto, il belga, Alexis Saelemaekers. Il classe 1999 è stato molto utile nel gioco di Thiago Motta e ha fatto benissimo anche per la sua duttilità. Impiegato sia da esterno alto a destra che a sinistra, ha garantito anche un buon bottino di reti ed assist.

Mercato Milan, Pobega al Bologna

Nonostante sembrasse quasi scontato, però, i rossoblù non hanno ritenuto opportuno di procedere con il riscatto del belga che è tornato al Milan ed ora rappresenta un’alternativa importante nello scacchiere tattico di Paulo Fonseca che ha espressamente richiesto la sua permanenza.

Stessa operazione di un anno fa, Milan e Bologna l’hanno chiusa nelle scorse ore. Questa volta a fare il percorso che va dal capoluogo lombardo a quello emiliano, sempre con la formula del prestito con diritto di riscatto, è il centrocampista Tommaso Pobega che era ormai fuori dai progetti tecnici di Fonseca. Tra un anno, se i felsinei vorranno riscattarlo, dovranno sborsare una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni.

Milan Futuro, preso Hodzic dal Bologna

A fare la tratta inversa, invece, e quindi a passare dalla Via Emilia a Milano, sarà un giovanissimo centrocampista che, la scorsa stagione, si è fatto notare nel campionato Primavera con la maglia del Bologna. Si tratta di Demiral Hodzic che verrà aggregato con il Milan Futuro.

Nuovo rinforzo per la compagine allenata da Daniele Bonera che sarà chiamata ad affrontare il Campionato di Serie C in questa stagione. Hodzic passa al Milan a titolo definitivo per una cifra che si aggira attorno ai 300mila euro.