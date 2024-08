Marotta lo spacciò come affare dell’estate | Ora si è LESIONATO: possibile autunno finito per lui

L’Inter si è liberata di un esubero, Marotta lo ha ceduto con la convinzione che potesse fare bene altrove e invece si è già infortunato

L’Inter ha conservato la colonna vertebrale della rosa che ha vinto con merito lo scorso campionato. Nessuna cessione di top player e per Inzaghi la consapevolezza di poter ripartire dalle solide fondamenta che hanno reso possibile conquistare il primo cudetto della sua carriera da allenatore.

Poche le novità che sono state aggiunte all’organico già competitivo dei nerazzurri. In attacco i goal saranno garantiti anche dall’iraniano Taremi che ha le carte in regola per fare male sotto porta alle difese avversarie.

A centrocampo sarà prezioso l’apporto del polacco Zielinski che è rimasto in Italia dopo essere stato protagonista delle ultime stagioni del Napoli, una soluzione in più e una seconda linea di lusso come lo è Davide Frattesi.

Manca un centrale difensivo e una quinta se dovesse partire Joaquin Correa, con l’argentino che non si è convinto delle offerte ricevute, rifiutando le destinazioni proposte e che potrebbe restare date le buone indicazioni fornite nelle amichevoli estive, mentre sembra certa la permanenza di Marko Arnautovic che proverà a migliorare lo score del suo primo anno a Milano.

L’ex Inter si è infortunato, rischia di perdere la prima parte del campionato

Ha lasciato invece i campioni d’Italia in carica Alexis Sanchez che, da svincolato, ha fatto una scelta di cuore, decidendo di tornare a giocare nell’Udinese, club in cui era esploso dimostrandosi un vero talento.

Il cileno ha riportato in allenamento una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra e ora rischia di stare a lungo in infermeria, rinviando la chance di dare il proprio contributo ai friulani.

Un’Udinese che punta a una salvezza tranquilla e che è partita con il piede giusto

Udinese che ha esordito con un buon punto raccolto a Bologna, frutto di cinismo in fase offensivo e anche di un pizzico di fortuna date le numerose occasioni fallite dagli emiliani. Un pareggio prezioso contro una squadra che giocherà in Champions League.

Dopo la salvezza conquistata in extremis, i bianconeri si augurano di dover mantenere la categoria con maggiore tranquillità, senza essere immischiata in zona retrocessione. Un mix di giovani di prospettiva e profili d’esperienza che possono fare bene e regalare soddisfazioni ai tifosi della Dacia Arena.