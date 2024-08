Kalulu, c’è il ribaltone dell’ultimo secondo: il sostituto è già al J Medical | Pronte le visite mediche

Continua ad essere intensa l’attività che si sta svolgendo nel centro medico bianconero. Ancora un arrivo delle ultime ore.

C’era molta attesa per l’esordio in campionato ed in questa nuova stagione della Juventus di Thiago Motta anche se, allo stesso tempo, diverse erano le incognite che gravitavano attorno all’ambiente bianconero. Incertezze che derivavano soprattutto da un mercato tutt’altro che ultimato e da una rosa con pochi calciatori a disposizione.

Appena quattordici erano i giocatori di movimento della prima squadra che l’ex allenatore del Bologna ha potuto portare con sé, tra campo e panchina, al suo esordio ufficiale sulla panchina bianconera. Nemmeno il tempo di prendere in mano la squadra che, però, Thiago ha voluto subito sorprendere tutti, schierando Mbangula dal 1′ e lasciando in panchina Douglas Luiz.

Una scelta che ha pagato ed ha visto il classe 2004 assoluto protagonista della partita, con un gol ed un assist a marchiare il suo esordio assoluto con la maglia della Juventus in partite ufficiali. La sorpresa Mbangula sarà riproposta anche in altri match di questa stagione e siamo certi che il nuovo allenatore bianconero sarà protagonista di altre mosse che sorprenderanno ancora tutti.

Nel frattempo, però, la società si sta impegnando per esaudire tutte le sue richieste e, oltre a cercare di cedere i tanti esuberi presenti ancora in rosa, sta cercando di portare a Torino Nico Gonzales e Teun Koopmeiners, rispettivamente quell’esterno alto a destra e quel centrocampista/trequartista tanto bramati da Motta.

Juve, ufficiale l’arrivo di Kalulu

Con l’argentino che sembra davvero ad un passo e l’olandese per cui si andrà avanti ad oltranza fino, se necessario, all’ultimo giorno di calciomercato, nel frattempo, è arrivato quel rinforzo in difesa di cui Thiago Motta aveva tanto bisogno. Si tratta di Pierre Kalulu, difensore francese ormai ex Milan che ha svolto le visite mediche ed è divenuto ufficialmente un calciatore della Juventus.

Il classe 2000, che in Italia ha già vinto uno Scudetto da protagonista con il Milan, arriva a Torino con la formula del prestito oneroso fissato a 3.5 milioni di euro, 14 milioni di diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni e ulteriori 3 milioni di bonus, oltre al 10% sulla futura rivendita.

Mercato, nuovo rinforzo per la Juve Next Gen.

Mercoledì 21 agosto, però, al J Medical, non c’era solo Kalulu a svolgere le consuete visite mediche di rito. Insieme al francese, infatti, ecco un nuovo innesto per la Juventus Next Gen. che da questa stagione sarà allenata da Paulo Montero. Il tecnico uruguaiano, per il campionato di Serie C, potrà contare anche su Christos Papadopoulos.

Trequartista, che può essere impiegato anche come centrocampista centrale e ala destra, il 19enne greco arriva in prestito con diritto di riscatto dal Genoa, club in cui era approdato nell’estate 2022 e con cui aveva già esordito in Serie A nel match contro il Milan del maggio scorso, terminato 3-3 a San Siro.