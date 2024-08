Io con lui non voglio starci | Lukaku costringe Manna a venderlo: non vuole concorrenza nel ruolo

L’approdo di Romelu Lukaku al Napoli avverrà a una condizione, il belga non vuole concorrenza nel suo ruolo, va ceduto un papabile rivale in attacco

Romelu Lukaku è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Da più di un mese è l’obiettivo richiesto da Antonio Conte per rinforzare l’attacco dei partenopei. Nonostante la mancata cessione di Victor Osimhen, la società si è decisa a regalare la punta all’allenatore degli azzurri e il direttore sportivo Giovanni Manna è da giorni a Londra per definire l’accordo con il Chelsea, club proprietario del suo cartellino.

Da alcuni anni i Blues non lo ritengono al centro del progetto tecnico e hanno preferito spedirlo in prestito per privarsi di un lauto ingaggio ma adesso sono intenzionati a lasciarlo partire solo a titolo definitivo, con il costo del cartellino che è stabilito intorno ai 35 milioni.

Il Napoli non vuole superare i 25, aggiungendo al massimo qualche bonus facilmente raggiungibile. Filtra ottimismo per la fumata bianca data la volontà del centravanti di essere di nuovo allenato da Conte che lo ha già avuto in rosa proprio a Londra e all’Inter.

L’approdo in Campania del bomber belga sarà agevolato, però, dalla contemporanea cessione di una o due punte che altrimenti non troverebbero spazio data l’abbondanza di giocatori nel reparto offensivo.

Lukaku firma per il Napoli ma prima vuole rassicurazioni, non deve esistere concorrenza

De Laurentiis vorrebbe cedere Walid Cheddira, nel mirino del Cagliari e degli spagnoli dell’Espanyol che hanno ufficializzato l’innesto di un altro giocatore che ha militato in Italia la passata stagione come il centrale Marash Kumbulla, di proprietà della Roma.

L’ultima stagione del classe ’98 è stata disputata in prestito al Frosinone, con il buon bottino di otto reti messe a referto. Nonostante un buon pre-campionato, Cheddira è quindi destinato a lasciare di nuovo Castel Volturno.

Non solo Cheddira, un altro bomber è considerato un esubero nell’attacco del Napoli

Anche Giovanni Simeone richiede un minutaggio maggiore e vorrebbe cambiare casacca. Era un nome papabile per la Lazio ma i biancocelesti, oltre alla riconferma del Taty Castellanos, hanno optato per Boulaye Dia come sostituto di Ciro Immobile.

L’argentino potrebbe, però, essere un’idea delle ultime ore di calciomercato, disposto a giocare anche in un club in lotta per la salvezza pur di tornare protagonista.