Giocheresti solo con 30 cm in più | Conte ne fa una questione di misure: silurato l’idolo dello scudetto

Uscito con le ossa rotte dal primo impegno di campionato, che l’ha visto uscire sconfitto per 3-0 dal campo dell’Hellas Verona, il Napoli di Antonio Conte mette nel mirino la sfida contro il Bologna di Vincenzo Italiano, in programma domenica alle 20.45.

Una sfida, che si disputerà sul terreno dello Stadio Diego Armando Maradona, che gli azzurri saranno ovviamente chiamati a vincere non solo per mettersi subito alle spalle la batosta esterna di domenica scorsa, ma anche per riassaporare il piacevole gusto di una vittoria che, in partite ufficiali giocate all’ombra del Vesuvio, manca dal 2-1 alla Juventus dello scorso 3 marzo.

Dopo il successo interno su bianconeri di fine inverno, i partenopei hanno infatti vinto solo un’altra partita (2-4 sul Monza lo scorso 7 aprile) in seguito alla quale, tra casa e trasferta, hanno messo in fila una striscia di risultati decisamente negativa, fatta di cinque pareggi e due sconfitte nelle ultime sette partite della stagione 2023-2024.

Un’annata indubbiamente disastrosa, quella conclusasi diverse settimane fa, in cui l’ultima disfatta delle undici rimediate complessivamente in campionato dai campani, è arrivata lo scorso 11 maggio proprio contro il Bologna, allora allenato da Thiago Motta. Una squadra, quella felsinea passata a inizio giugno sotto la guida di Vincenzo Italiano, contro la quale Kvaratskhelia e compagni proveranno a rialzare la china domenica sera così da regalare ai propri tifosi la prima gioia della stagione.

Napoli, Conte accoglie Neres: Gilmour sempre più vicino

Seguito a lungo nel corso dell’estate, David Neres è, da qualche ora, ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Pagato complessivamente 30 milioni di euro al Benfica, il brasiliano arriva a Castel Volturno con l’obbligo di rinvigorire il pacchetto avanzato di Antonio Conte il quale, nelle prossime ore, potrebbe veder rafforzato anche il proprio centrocampo con l’arrivo dello scozzese, Billy Gilmour.

Vicinissimo a trovare l’accordo col Brighton, club proprietario del suo cartellino, De Laurentiis e Manna hanno infatti iniziato a mettere fretta ai Seagulls i quali, accettato l’affare, aspettano di conoscere la volontà del Celtic in merito al passaggio in biancoblù di Matt O’Riley, il cui trasferimento in Premier League, com’è noto, servirà al Napoli per ottenere il via libera definitivo allo sbarco in Serie A di Gilmour.

Napoli, aumenta la concorrenza per Lobotka: non solo Gilmour, dalla Premier potrebbe arrivare un altro centrocampista

Faro indiscusso, del centrocampo del Napoli, Stanislav Lobotka si prepara a veder aumentare la concorrenza, e quindi il rischio di finire clamorosamente in panchina, in seguito all’arrivo in azzurro di quel poc’anzi menzionato, Billy Gilmour, per il cui approdo in Serie A manca ormai pochissimo. Un trasferimento all’ombra del Vesuvio, quello del centrocampista scozzese classe 2001, che, stando a quanto riportato nelle scorse ore dal Mattino potrebbe non essere ultimo per il club di Aurelio De Laurentiis.

Il quotidiano napoletano riferisce infatti di un Napoli fortemente interessato a Scott McTominay del Manchester United, il cui cartellino è però valutato non meno di 30 milioni di euro. Il direttore sportivo dei partenopei, Giovanni Manna, pare aver già chiesto uno sconto ai Red Devils i quali, però, almeno per ora, non sembrano avere intenzione di abbassare le proprie pretese. Solo i prossimi giorni ci diranno se lo scenario muterà o meno.