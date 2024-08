Callejon, c’è finalmente un REMAKE: sbarca a Napoli entro domani | Completata l’operazione nostalgia

Ancora molto caldo il mercato partenopeo, sia in entrata che in uscita, con Conte che chiede rinforzi sulla fascia.

In attesa di definire alcune situazioni di non facile risoluzione, soprattutto per quel che riguarda il mercato in uscita, il Napoli sa che il tempo stringe e che la sessione estiva sta per terminare. Non si può più tergiversare, quindi, e Manna dovrà cercare di regalare a Conte, anche se in palese ritardo, i rinforzi di cui ha tanto bisogno il tecnico leccese.

La scialba prestazione in Coppa Italia contro il Modena, superato soltanto ai rigori, ma ancor più la netta e rovinosa sconfitta in casa del Verona, alla prima giornata di campionato, hanno lanciato un allarme davvero fragoroso in casa Napoli ed hanno palesato i limiti strutturali, oltre che mentali, di una rosa che ha bisogno di rinforzi quasi in tutte le zone del campo.

Ultimato l’acquisto di David Neres, che va a completare le batterie degli esterni d’attacco, o per meglio dire dei trequartisti che giocheranno a supporto della prima punta, si sta cercando di chiudere anche per l’arrivo di Romelu Lukaku e regalare a Conte quel centravanti di cui ha tanto bisogno.

Lukaku, quindi, arriverà a prescindere dalla cessione di Osimhen che comunque resta fondamentale per permettere al Napoli di chiudere altre operazioni in altre zone del campo. Prima di tutto a centrocampo, dove restano i soli Anguissa e Lobotka, con Folorunsho fuori dal progetto e sempre più vicino alla Lazio. Qui gli obiettivi principali restano Gilmour del Brighton e McTominay del Manchester United.

Napoli, ecco la situazione sugli esterni

C’è tanto ancora da fare e da ultimare, quindi, in casa Napoli che, nonostante i vari Politano, Neres, Kvaratschelia, Ngonge e all’occorrenza anche Raspadori, giocherà diversamente dal modo in cui venivano impiegati gli esterni nell’era Sarri, con Insigne e Callejon che erano diventati fondamentali e decisivi come ali del 433.

Con Conte, infatti, si passerà al 3421, con gli esterni di centrocampo che assumono un ruolo fondamentale nella manovra della squadra, ma anche nella fase di non possesso e, quindi, di difesa. Se da una parte il titolare indiscusso, almeno finche il fisico reggerà, sarà Leonardo Spinazzola, a destra ci sono ancora alcuni dubbi.

Mercato, Correia nel mirino del Napoli

Capitan Di Lorenzo è stato da molti designato come il titolare sull’altra fascia di competenza, ma al momento Conte sembra più propenso a schierarlo come braccetto destro della difesa a tre. In quel caso, così come si è visto a Verona, il titolare a destra diventerebbe Mazzocchi, ma il Napoli avrebbe bisogno di un ulteriore rinforzo in quella zona del campo.

Ecco che, quindi, prende corpo la suggestione Thierry Correia, 25enne esterno destro portoghese che piace molto al Napoli e ad Antonio Conte. Nonostante sia un giocatore centrale nel Valencia di Baraja ed abbia un contratto in scadenza nel 2026, il lusitano potrebbe sbarcare in Italia anche a causa dei soliti noti problemi finanziari del club spagnolo.