“Bye bye e salutami Pioli” | Fonseca manda a casa l’ex pupillo: è andato via alla prima offerta

Il nuovo tecnico rossonero ha fatto fuori senza mezzi termini uno degli ultimi pupilli di quello che fino a maggio era seduto sulla sua panchina.

L’arrivo di Youssouf Fofana dal Monaco, con la sua presentazione ufficiale arrivata tra primo e secondo tempo del match d’esordio in campionato contro il Torino, ha praticamente chiuso il calciomercato in entrata del Milan, o almeno ha visto mettere a posto tutti i ruoli che avevano bisogno di un importante arrivo.

Fofana a centrocampo, Emerson Royal per la corsia destra, Pavlovic per il centro della difesa, Morata per l’attacco. Quattro rinforzi con cui il Milan si ritiene più forte e competitivo rispetto alla passata stagione e che il nuovo allenatore, Paulo Fonseca, ha promosso in toto.

In queste ultime ore si sta perfezionando anche l’arrivo di Vos, centrocampista classe 2005 dell’Ajax, che però andrà a rinforzare il Milan Futuro in Serie C. Il mercato, almeno per ora, resta aperto soltanto per quel che riguarda le uscite. Con buona pace di tanti milanisti, intanto, è stato ceduto in prestito oneroso con diritto di riscatto, Pierre Kalulu che non rientrava più nei piani tecnici rossoneri.

Con una difesa ed un attacco che, nonostante l’infortunio di Morata (ne avrà per circa tre settimane), sono al completo e non dovrebbero vedere altri arrivi o cessioni, l’unico ruolo che necessita di alcuni interventi è il centrocampo, almeno per quel che riguarda le cessioni.

Mercato Milan, Adli apre alla cessione

Paulo Fonseca considera Reijnders e Fofana i suoi due titolari, con Musah e Bennacer come alternative e, ovviamente, conta su Loftus-Cheek, sia nel ruolo di trequartista, che eventualmente in quello di mezzala o mediano davanti alla difesa, così come lo abbiamo visto nella gara contro il Torino.

Restano, quindi, da piazzare gli esuberi Pobega e Adli che non sono stati convocati contro i granata. Il primo può andare a giocare in prestito e piace molto al Bologna, anche se il Milan preferirebbe cederlo a titolo definitivo. Per il secondo c’è un’importante offerta dell’Al Shabab, già rifiutata.

Milan, arriverà qualcuno solo se parte Bennacer

Adli, però, rispetto a quanto sostenuto e detto fino a pochi giorni fa, ora ha aperto alla cessione, ma ad una sola condizione. Vuole giocare in Europa e non accetta di trasferirsi in Arabia. Per questa ragione, quindi, gli intermediari di mercato del Milan stanno cercando una sistemazione e/o squadre interessate in Francia e in Spagna.

Solo a queste condizioni, quindi, Adli può partire. Resta aperta anche la questione Bennacer che ha un’importante offerta dall’Arabia. Solo nel caso di partenza di Isma, il Milan tornerebbe sul mercato e sarebbe pronto a rinforzarsi con un altro centrocampista. In cima alla lista, in tal senso, resta Kone del Borussia Moncheglabach che piace molto anche alla Roma.