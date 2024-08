Abbiamo fatto valere il reso: non è più un giocatore dell’Inter | Terremoto ad Appiano: ceduto a sorpresa

I dirigenti nerazzurri si stanno concentrando sul mercato in uscita per cercare di alleggerire la rosa a disposizione di Inzaghi.

La squadra che è stata sicuramente meno protagonista in questa estate di calciomercato è l’Inter di Simone Inzaghi. Dopo il ribaltone societario, con il Fondo Oaktree che è subentrato a Steven Zhang, i nuovi proprietari hanno deciso di cambiare filosofia e non c’è stato più spazio per investimenti vecchio stile.

I nerazzurri, d’altronde, al netto dell’operazione Josep Martinez, che era già stata chiusa a giugno con il Genoa, per un totale di 15.5 milioni di euro, non hanno reso opportuno intervenire sul mercato in entrata per due semplici motivi.

Il primo riguarda il fatto che le operazioni più importanti, quelle che hanno portato, da svincolati, Mehdi Taremi e Piotr Zielinski a Milano, erano già state chiuse da tempo e mancava soltanto l’ufficialità. Con queste due novità, la rosa nerazzurra si poteva già dire pressoché completa e migliorata ulteriormente.

Il secondo motivo risiede anche nel vantaggio tecnico e competitivo che l’Inter ha e aveva già verso tutte le altre. Vantaggio dimostrato nella scorsa stagione, dominata soprattutto in Italia, ma che è palese anche e soltanto leggendo i nomi di tutti i calciatori che ne compongono la rosa. Tuttavia, in queste ultime ore di mercato, dovrebbe arrivare il giovane Palacios per completare anche il pacchetto difensivo.

Inter, tutte le cessioni di questa sessione

Molto più attiva, invece, l’Inter lo è stata sicuramente sul fronte cessioni e mercato in uscita. Resta ancora da piazzare Joaquin Correa, ma il grosso delle cessioni è stato fatto nelle scorse settimane e si sta completando nelle ultime ore.

E, così, sono partiti da Appiano Gentile per raggiungere altre destinazioni, il portiere Stankovic ed Oristanio, entrambi accasatisi al Venezia, Agoumé, che è tornato al Siviglia, Valentin Carboni, passato in prestito con diritto di riscatto al Marsiglia, Sebastiano e Pio Esposito, passati in prestito rispettivamente allo Spezia e all’Empoli e Vanheusden che è andato a giocare al Mechelen.

Mercato Inter, Satriano va al Lens

L’ultima cessione, in ordine di tempo, è stata quella che ha portato Martin Satriano al Lens. L’attaccante argentino, ancora di proprietà dell’Inter, dopo una serie di prestiti, torna quindi in Francia dove aveva già giocato con la maglia del Brest.

Questa volta, però, il viaggio sarà di sola andata. Satriano, infatti, passa al Lens con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Le cifre parlano di un’intesa trovata sulla base di un milione per il prestito, cinque per l’obbligo e il 20%, a favore dell’Inter, sulla futura rivendita.