Scappò in Turchia insieme a Icardi e Mertens | Ora torna a sorpresa in Serie A: affare definito

La scorsa estate il suo ritorno nel campionato turco che però è durato soltanto una stagione. Ora, rieccolo in Italia.

Uno dei trasferimenti che ha fatto maggiormente rumore in questa lunga e rovente estate di calciomercato è stato sicuramente quello che ha visto Ciro Immobile passare dalla Lazio al Besiktas per circa tre milioni di euro. Il 34enne, dopo essere stato bandiera del club capitolino ed aver riscritto la storia biancoceleste in termini di reti segnate ed assist, ha accettato di trasferirsi all’estero per dimostrare ancora tutto il suo valore.

Nelle prime due uscite stagionali, tra campionato e Coppa di Turchia, Immobile ha dimostrato di non aver assolutamente perso il vizietto del gol ed è già andato a segno per ben quattro volte in due partite, realizzando due doppiette consecutive con la sua nuova maglia.

L’ex bomber laziale in Turchia troverà una lunga schiera di colleghi che come lui hanno militato in Serie A, anche per tanti anni, ed ora hanno scelto la SuperLig turca. Rade Krunic, Omar Colley, Rodrigo Becao, Mert Muldur, Miha Zajc, Cengiz Under, Fernando Muslera, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, il polacco Piatek, Rey Manaj e tanti altri ancora.

Come Immobile, però, nell’attuale campionato turco, militano dei grandi attaccanti che hanno fatto la storia anche della nostra Serie A, spesso a suon di gol e tante volte contendendosi il titolo di capocannoniere, nel nostro campionato, proprio con l’ex bomber della Lazio e della nostra Nazionale.

Immobile e non solo. In Turchia Icardi, Mertens e Dzeko a fargli compagnia

Parliamo soprattutto dell’ex Napoli, Dries Mertens, recordman di gol con la maglia del Napoli, di Edin Dzeko, ex Roma e Inter e capocannoniere della Serie A nella stagione 2016/2017 e di Mauro Icardi, ex Inter, e capocannoniere in Italia nel 2014/2015 e nel 2017/2018, in quest’ultima occasione proprio in coabitazione con Ciro Immobile.

In quella stagione entrambi furono capaci di mettere a segno 29 gol nella nostra Serie A e si giocarono l’accesso alla Champions League della loro squadra a suon di reti. Ora, il duello potrebbe riproporsi con le maglie di Besiktas e Galatasaray, ma questa volta per il titolo. Campionato che Mauro Icardi ha già vinto per ben due stagioni consecutive con la casacca giallorossa.

Mercato, Biraschi torna in Italia e firma con il Frosinone

Percorso inverso, invece, per un altro ex calciatore della Serie A che lascia la SuperLig turca per andare a giocare in Serie B. Si tratta di Davide Biraschi che, dopo tre stagioni con la maglia del Fatih Karagumruk lascia la Turchia e approda al Frosinone, club che ha la chiara ambizione di risalire subito in Serie A dopo la retrocessione del maggio scorso.

Biraschi, dopo essere stato una bandiera del Genoa dal 2016 al 2022, si era trasferito in Turchia ed in due anni ha collezionato 81 presenze e tre reti, tra tutte le competizioni. L’estate scorsa era tornato in rossoblù, ma aveva collezionato una sola presenza in Serie A contro la Fiorentina, mettendo anche a segno il suo primo gol in assoluto nella massima serie. Poi, era arrivato l’acquisto del Fatih ed il ritorno al club turco, prima del suo passaggio, avvenuto nelle ultime ore, a Frosinone.