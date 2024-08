Jamez Rodriguez, lampo di fine mercato: in Serie A mancava proprio a loro | Finalmente il numero 10

Dopo la Coppa America con la Colombia, in cui ha portato avanti il sogno dei Cafeteros fino alla finale, arriva la grande chiamata.

Una carriera che ormai sembrava irrimediabilmente sul viale del tramonto, tra infortuni, poca voglia di sacrificarsi ed allenarsi ed ultime esperienze, tra Europa periferica, Estremo Oriente e Sudamerica, che avevano ormai rimarcato la sua difficoltà a tornare quello che era stato un tempo.

Eppure, a dir la verità, il vero James Rodriguez, fantasista colombiano dalla tecnica sublime e dai colpi di classe purissima e sopraffina, lo si è vista davvero per poco tempo. Tre stagioni al Porto, squadra con cui è definitivamente esploso in Europa, una al Monaco ed appena una al Real Madrid dopo il suo trasferimento record nella sessione estiva di calciomercato del 2014.

Proprio l’estate 2014 è stata quella che ha mostrato tutta la bellezza tecnica, la bravura e la fantasia di questo trequartista sublime e dalle potenzialità sconfinate. Il Mondiale in Germania fu la sua competizione per eccellenza ed una vetrina che lo mostrò al Mondo come uno dei dieci più interessanti dell’intero panorama calcistico internazionale.

Sei gol, di cui uno stupendo, tra i più belli di sempre nella storia della competizione iridata, negli ottavi di finale contro l’Uruguay, la classifica di capocannoniere vinta in maniera abbastanza sorprendente ed una Colombia portata ad un passo dalla semifinale, suo miglior piazzamento di sempre ad un Mondiale.

James Rodriguez, una Copa America per tornare a splendere

Ora, dopo tante stagioni difficili, ed una carriera che sembrava ormai al capolinea, proprio la Nazionale colombiana lo ha fatto tornare in auge. Una Copa America da protagonista assoluto ed una finale conquistata, anche se poi persa contro l’Argentina di Messi, grazie soprattutto alle sue giocate, ai suoi assist al bacio a beneficio dei compagni, ma anche al suo carisma ed alla sua personalità da leader.

James Rodriguez è tornato ad incantare e a regalare sprazzi di grande calcio per la gioia di tutti gli appassionati di questo sport. Lo ha fatto talmente bene che tante squadre hanno pensato di tesserarlo, anche perché svincolato dopo la sua esperienza al San Paolo.

Mercato, dopo la Lazio anche il Napoli su James

Infondo a 33 anni qualcosa da dire, come ha dimostrato in Copa America, può avercela ancora. E, così, ecco l’interesse di tanti club europei, tra cui quella Lazio che ci ha pensato seriamente, ma poi ha abbandonato la pista perché non convinta della sua tenuta fisica e mentale.

James resta un’idea concreta e lo è anche per il Napoli di Antonio Conte che potrebbe regalargli una seconda giovinezza. Al momento, tuttavia, su di lui ci sarebbe in netto vantaggio il River Plate che vorrebbe chiudere a breve il suo ingaggio e regalargli quella maglia numero dieci che da quelle parti hanno indossato grandi campioni e leggende del passato.