Fu il “Bidone della carriera” di Giuntoli | Ora torna finalmente in Serie A: l’ultima spiaggia nella big

Un acquisto sbagliato dell’attuale dirigente bianconero può tornare nel nostro campionato in queste ultime battute di mercato.

Siamo ormai arrivati quasi al capolinea anche di questa ulteriore sessione di calciomercato estivo che ha visto come protagonista assoluta, tra le altre, la Juventus di Cristiano Giuntoli e del nuovo allenatore, Thiago Motta. I due sono stati i decisori assoluti rispetto ad ogni mossa che doveva essere fatta, sia in entrata che in uscita.

Al termine di questa rivoluzionaria sessione estiva di calciomercato, quindi, la rosa bianconera sarà quasi completamente rifondata e saranno molte le novità rispetto alla passata stagione. Cambiamenti che hanno riguardato tutte le zone del campo, ma che sono partite con l’avvicendamento in panchina tra Massimiliano Allegri e Thiago Motta.

L’ex allenatore del Bologna è stato scelto e convinto in prima persona proprio da Cristiano Giuntoli che, poco più di un anno fa, al momento del suo arrivo, invece, ha dovuto fare i conti con una scelta dell’allenatore già fatta da altri, con la conferma di Allegri, e con un mercato estivo pressoché immobile che aveva visto il solo arrivo di Timothy Weah tra le novità.

Giuntoli si sarebbe poi occupato soltanto di alcune uscite ed alcuni esuberi che sarebbero, così come sta avvenendo in queste settimane, serviti a far risparmiare le casse bianconere, ma soprattutto ad alleggerire il monte ingaggi più alto e ricco dell’intera Serie A.

Juve, sconfessato il mercato di gennaio

Qualcosa in più, poi, Giuntoli riuscì a fare durante la sessione invernale di calciomercato, portando a Torino il difensore portoghese Tiago Djalò, a titolo definitivo, e il centrocampista argentino, Carlos Alcaraz, in prestito con diritto di riscatto dal Southampton. Acquisti che però non incisero minimamente nella seconda parte di stagione della Juve.

Non è un caso, infatti, che entrambi sono stati bocciati dal nuovo allenatore Thiago Motta. Il portoghese fa ancora parte della rosa juventina, ma non del progetto e dei piani tecnici e si sta cercando per lui una sistemazione da qualche altra parte. Il centrocampista argentino, invece, non è stato riscattato ed è tornato al Southampton.

Mercato, interesse della Lazio per Carlos Alcaraz

Il club inglese, però, sta cercando comunque di cedere il calciatore, omonimo del grande tennista spagnolo fresco vincitore di Wimbledon e di una medaglia d’argento alle Olimpiadi. Su Carlos Alcaraz ci sarebbe al momento anche il forte interesse di un club italiano, oltre che quello del Flamengo a cui piace e non poco.

Il club italiano interessato all’attuale centrocampista del Southampton è la Lazio di Claudio Lotito che però è disposta ad operare sulla zona mediana del campo solo se ci dovesse essere qualche uscita. Al momento quello con la situazione più in bilico, dell’attuale rosa laziale, sembrerebbe essere Danilo Cataldi, classe 1994, proposto a Torino e Como che stanno valutando la possibilità di acquistarlo. Solo se dovesse concretizzarsi l’uscita del ragazzo cresciuto nel settore giovanile della Lazio, potrebbe arrivare in prestito l’ex Juve, Carlos Alcaraz.