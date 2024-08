Confermate in rosa i morti e vendete quelli buoni | Bennacer incredulo: ceduto per far posto a un panchinaro

Bennacer stenta a crederci: il Milan lo vende e al suo posto inserisce in rosa un panchinaro. La trattativa non piace neanche ai tifosi.

Reduce dal non graditissimo pareggio interno per 2-2 ottenuto in rimonta contro il Torino di Paolo Vanoli sabato sera, il Milan di Paulo Fonseca guarda già a sabato e mette nel mirino il match contro il Parma di Fabio Pecchia, valevole per la seconda giornata di campionato.

Sfida, quella in programma alle 18.30 allo Stadio Ennio Tardini, alla quale i rossoneri giungono con l’ovvio obiettivo di portare a casa i tre punti che, sfuggiti malamente lo scorso fine settimana, serviranno non solo per inserire il numero uno alla voce vittorie conquistate, ma anche per restare attaccate a Juventus, Atalanta e Lazio, vittoriose nel primo turno rispettivamente contro Como, Lecce e Venezia.

Perdere terreno dalle posizioni nobili della classifica conta relativamente in questo momento, certo è però che il Diavolo non vuole assolutamente correre il rischio di trovarsi a inseguire già a partire dalle prime giornate. Lo scontro con la formazione ducale, almeno sulla carta, si preannuncia chiaramente agevole per Leao e compagni che, consapevoli di non essere stati perfetti sabato scorso, saranno chiamati a rialzare subito la china e sfoderare una prestazione da grande squadra.

Fonseca, dal canto suo, ha compreso gli errori commessi pochi giorni fa e ha già fatto capire di non voler ricorrere a nessun esperimento come lo scorso fine settimana, coi titolari che, salvo imprevisti, dovrebbero quindi essere regolarmente impiegati nei propri ruoli. I tifosi rossoneri possono star tranquilli: Saelemakers non ruberà più il ruolo di terzino sinistro a Theo Hernandez.

Milan, con Kalulu alla Juve, restano da sistemare solo Adli e Pobega

Vicinissimo alla cessione in prestito di Pierre Kalulu alla Juventus, per la quale mancano solo gli ultimi dettagli, il Milan del patron, Gerry Cardinale, continua a lavorare in sede di calciomercato per trovare una sistemazione agli ultimi due elementi rimasti in rosa, ma non rientranti nei progetti di Paulo Fonseca.

Due elementi, rispondenti ai nomi di Tommaso Pobega a Yacine Adli, i quali, neanche convocati dal tecnico portoghese in occasione della prima partita ufficiale della stagione contro il Torino, sono chiaramente sul mercato con l’italiano nel mirino del Genoa e il francese sulla lista di varie squadre arabe e qatariote.

Milan, se parte Bennacer, Adli può rientrare nei piani: Fonseca continua però a spingere per Manu Koné

Titolare sabato scorso nella sfida casalinga contro il Torino di Paolo Vanoli, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2024-2025, Ismael Bennacer potrebbe clamorosamente lasciare il Milan nelle prossime settimane per trasferirsi in Arabia Saudita.

Stando infatti a quanto venuto a galla nelle scorse ore, il centrocampista algerino avrebbe chiesto clamorosamente la cessione al club rossonero, pronto a lasciarlo andare in cambio di una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Qualora dovesse andare in porto la cessione dell’ex Empoli, il Diavolo, com’è noto ormai da tempo, dovrebbe virare su Manu Koné del Borussia Monchengladbach il quale, valutato circa 20 milioni di euro dal club tedesco, dovrebbe riempire la casella lasciata vuota da Bennacer. In caso di cessione del classe ’97, ma mancata fumata bianca per il mediano francese, Fonseca potrebbe reintegrare Yacine Adli, il quale tornerebbe quantomeno in panchina per fare da vice al nuovo arrivato, Fofana.