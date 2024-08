C’è un nuovo caso Sturaro: questa volta il compenso è di 0€ | Giuntoli nell’occhio del ciclone

Un’operazione di mercato completata dal dirigente bianconero sta facendo molto discutere e ricorda un’altra trattativa.

Il nostro calcio ha visto in passato delle operazioni di mercato che hanno fatto molto discutere soprattutto a causa di prezzi di cessione di alcuni calciatori che sono stati ritenuti non consoni e fuori da ogni logica di mercato. La Juventus, anche per questa ragione, due stagioni fa ha pagato con la penalizzazione e l’esclusione dalle coppe europee dopo l’incendiarsi del caso Plusvalenze.

Una delle squadre che, almeno in passato, è stata spesso accusata di favorire la Juventus attraverso queste operazioni poco chiare e che spesso sono finite sotto gli occhi dei riflettori, è sicuramente il Genoa. Un affare che fece molto discutere, ad esempio, fu quello che riguardò il centrocampista Stefano Sturaro.

L’attuale 31enne calciatore del Catania, che fu acquistato nel 2014 dalla Juventus, proprio dal Genoa, disputò tre stagioni e mezzo con la maglia del club bianconero. Arrivò a gennaio 2015 e qualche mese dopo disputò, con Massimilano Allegri in panchina, la semifinale di Champions League contro il Real Madrid, allo Stadium, addirittura da titolare.

Quello è stato sicuramente il punto più alto della carriera di Sturaro che poi vinse quattro campionati di fila e tre Coppe Italia in bianconero. In tre stagioni e mezzo, però, soprattutto nelle ultime due, l’ex centrocampista anche della Nazionale è stato spesso poco più che una comparsa e non ha mai avuto un ruolo centrale alla Juventus.

Juve-Genoa, le critiche per l’affare Sturaro

Per questa ragione, i 18 milioni di euro sborsati dal Genoa, nel 2018, tra parte fissa e bonus, sono sembrati alquanto eccessivi e sollevarono polemiche infinite, con la Juventus che finì al centro del ciclone, insieme al club rossoblù, reo di aver favorito quelli che allora erano i dominatori assoluti del nostro campionato.

Nelle ultime ore, dopo anni di nulla, le due società hanno ricominciato a fare affari tra di loro. La Juventus ha acquistato dal Genoa il giovane Papadopoulos che ha già svolto le visite mediche e si aggregherà alla formazione Next Gen. che disputerà il campionato di Serie C.

Mercato, Miretti passa in prestito secco al Genoa

Farà il percorso inverso, invece, uno di quelli che erano considerati esuberi da Mister Thiago Motta. Parliamo di Fabio Miretti che, dopo essere stato spesso centrale nel progetto tecnico dell’ex Massimiliano Allegri, è stato inserito tra i cedibili dall’ex allenatore del Bologna ed è passato in prestito secco al Genoa.

Il club rossoblù ha cercato di inserire un diritto di riscatto nella trattativa, ma la Juventus non ne ha voluto parlare minimamente perché crede molto nel suo centrocampista classe 2003 e non vuole perderne assolutamente il controllo. Miretti, intanto, è un nuovo calciatore del Genoa e a breve sarà a disposizione di Mister Alberto Gilardino.