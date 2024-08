Buffon, addio al tuo nemico di sempre: “costretto da forze maggiori” | Gigi può trovare finalmente pace

Gianluigi Buffon festeggia per il ritiro dello storico nemico, costretto a dire stop, arriva l’ufficialità, per anni sono stati i migliori portieri al mondo

Gianluigi Buffon è stato per oltre vent’anni il miglior portiere del mondo. Parate che hanno regalato tanti trofei alla Juventus e un Mondiale alla Nazionale italiana nel 2006. L’apice di una carriera da protagonista per l’azzurro che ha scelto di scendere in B pur di non tradire la squadra per cui si è legato, prima di tornare a Parma, club in cui ha mosso i primi passi da calciatore.

Adesso è il capo delegazione dell’Italia e ha fatto parte della deludente spedizione degli azzurri in Germania in occasione degli Europei che hanno visto la Nazionale uscire dal torneo agli ottavi di finale.

Competizione che è stata vinta con merito dalle Furie rosse che hanno dominato e battuto tutti gli avversari, con sette successi in altrettante partite disputate, un vero record che testimonia la forza di un gruppo che ha visto l’inserimento di alcuni talenti come Yamal e Nico Williams che hanno fatto la differenza con la loro imprevedibilità.

Passo indietro anche sul piano delle prestazioni per la Francia che non ha mai brillato e che si è inchinata di fronte allo strapotere degli iberici. Discorso analogo per i padroni di casa che stanno provando ad aprire un nuovo ciclo.

La notizia è arrivata, lascia la Nazionale, per anni è stato il migliore insieme a Buffon

Lo faranno anche tra i pali dato che Manuel Neuer, tramite un video sul proprio profilo Instagram, ha annunciato il suo addio alla Nazionale tedesca. 124 presenze e un mondiale vinto nel 2014 per lo storico estremo difensore del Bayern Monaco.

La fine di un’era per un portiere che ha dato molto al mondo del calcio e che non ha ancora intenzione di appendere gli scarpini al chiodo con i bavaresi. Tanti trofei vinti, Bundesliga dominate e gioie regalate ai tifosi.

Un Bayern che ha cambiato allenatore e che confida ancora nelle parate di Neuer

Bayern che ha affidato la panchina a Kompany, ex Manchester City. Una scelta coraggiosa quella della dirigenza bavarese che in difesa potrà contare sull’apporto di due centrali che hanno un passato in Italia come de Ligt e Kim.

Una squadra compatta che proverà ad arrivare in fondo in Champions League e a spodestare dal trono in campionato il Leverkusen di Xabi Alonso.