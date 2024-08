Alla Lazio lo odiano più di Muriqi | Ora la sua carriera è naufragata per sempre: costretto all’esilio in Grecia

Il feeling con i tifosi della Lazio non è mai sbocciato, ora il giocatore riparte dal campionato greco, proverà a rilanciarsi lontano dall’Italia

Esordio molto positivo per la nuova Lazio di Marco Baroni. Dopo lo spavento iniziale, i biancocelesti hanno rimontato il neopromosso Venezia con una convincente prestazione del reparto offensivo, guidato da un Taty Castellanos sugli scudi e pronto a non far rimpiangere Ciro Immobile che ha lasciato dopo otto stagioni la squadra di cui un vero bomber.

Tanti volti nuovi e una rosa ringiovanita, con profili di prospettiva che il tecnico toscano avrà il compito di valorizzare. Arrivato Noslin che Baroni ha lanciato nel girone di ritorno quando ha allenato l’Hellas Verona e l’ultimo colpo in entrata potrebbe essere Folorunsho, altro grande protagonista della salvezza degli scaligeri.

Un pre-campionato molto incoraggiante quello disputato dai capitolini che hanno confermato nel primo match ufficiale le ottime impressioni mostrate nelle amichevoli che hanno segnato l’estate dei biancocelesti.

Nessun acquisto di grande risonanza mediatica ma tanti giovani che possono crescere e dare inizio a un nuovo ciclo dopo quello che ha regalato molte soddisfazioni nelle scorse annate, culminate con un secondo posto, migliore piazzamento della presidenza Lotito.

Alla Lazio non è mai sbocciato e adesso si trasferisce in Grecia

A Roma non ha mai convinto ma in Liga il centravanti Muriqi continua a fare bene, con la rete anche al debutto contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Un rapporto con la tifoseria della Lazio che non è mai decollato, così come per Fares.

L’algerino, classe 1996, ha firmato per i greci del Panserraikos. Il terzino sinistro è arrivato alla Lazio nel 2020, pagato 8 milioni dalla Spal e ha collezionato 29 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa, mentre negli ultimi anni ha giocato in prestito a Genoa, Torino e l’anno scorso nel Brescia in B.

Una Lazio che ha aperto un nuovo ciclo, tanti i senatori che se ne sono andati

Fares si aggiunge alla lunga lista di giocatori che hanno lasciato Formello quest’estate. La trequarti ha visto la partenza di Pedro, Felipe Anderson e Luis Alberto che hanno scritto pagine indelebili nella storia recente del club.

I sostituti hanno preso un testimone che scotta ma hanno le carte in regola per non far sentire la mancanza di talenti che i tifosi ricorderanno con affetto.