Addio Cristiano Ronaldo, è stato ratificato l’accordo: finisce nel modo più turbolento | I dettagli

Il fenomeno portoghese vede ormai la sua carriera sulla via del tramonto, ma c’è una presunta altra crisi che incombe.

L’Europeo in Germania ha mostrato e ha dimostrato, semmai ce ne fosse davvero bisogno, che il tempo passa per inesorabilmente per tutti e l’età che avanza è una mannaia difficile da contrastare anche per i più grandi atleti della storia dello sport.

Fa parte di questa categoria sicuramente anche Cristiano Ronaldo che a quasi 40 anni, li compirà il prossimo gennaio, continua a divertirsi e a giocare a calcio, si mantiene splendidamente in forma, ma non può più essere lo straordinario e decisivo campione che si ammirava sul terreno verde fino a pochi anni fa.

I tempi dei cinque Palloni d’Oro, delle cinque Champions League e delle reti a ripetizione ed in ogni competizione ed ogni maglia, sono ormai lontani ed il passaggio all’Al Nassr, avvenuto nel gennaio 2023, non ha fatto altro che confermare quanto CR7 sia ormai sul viale del tramonto, nonostante i suoi numeri eccezionali resistano anche nel campionato saudita.

Il campione, che faceva la differenza ad ogni partita tra Manchester United, Real Madrid e Juventus, però, non c’è più e l’Europeo in Germania, come detto, lo ha dimostrato inequivocabilmente. Ronaldo gioca pressoché da fermo e non ha più quella cattiveria e quel cinismo sotto porta che lo hanno sempre contraddistinto.

Ronaldo e Georgina, il presunto accordo di separazione

Oltre al calcio, al pallone ed alle sue gesta e vittorie sul terreno verde, Cristiano Ronaldo ha fatto parlare di sé anche sui giornali di cronaca rosa, con le sue storie d’amore con modelle, attrici o comunque donne bellissime e famose. L’ultima, in ordine di tempo, quella a cui CR7 si è legato da tempo, è Georgina Rodriguez, sua compagna ormai stabile.

Negli ultimi tempi si parla di una crisi per una delle coppie più famose, seguite e amate del mondo dello sport e dello spettacolo. Ma, prima di tutto è balzato agli onori delle cronache rosa il presunto accordo di separazione, particolarmente generoso per la modella in caso di rottura, che i due avrebbero firmato e messo nero su bianco.

CR7 e Georgina, è crisi di coppia?

A parlarne, scandagliandone anche i dettagli, è stata l’emittente portoghese, TV Guia, che parla di un accordo che prevederebbe un mantenimento da 100mila euro al mese a vita per Georgina, oltre alla consegna della lussuosa ‘Villa Ronaldo’ di Madrid, 4mila metri quadrati di dimora acquistata dal portoghese nel 2010 per 5 milioni di euro, ma il cui valore è sicuramente aumentato con il passare degli anni.

Negli ultimi giorni, però, sono tornate a farsi insistenti anche le voci su un presunto periodo di crisi tra la coppia, con Ronaldo, sempre molto attento ai dettagli della sua vita privata, sportiva e pubblica, che avrebbe accusato la donna di eccessivo sfarzo e spese folli dovute alla presunta vita lussuosa che condurrebbe Georgina.