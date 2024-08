Voglio tenermi Correa | Inzaghi silura l’altro gioiello per tenere il Tucu: tifosi in rivolta

Dopo essere stato tra i papabili partenti di questa sessione estiva, Correa è sempre più vicino a restare all’Inter, i nerazzurri preferiscono sacrificare un’altra punta

Al termine dei festeggiamenti del suo primo scudetto da allenatore, Inzaghi era stato molto chiaro. Per la prossima stagione ha fatto presente alla dirigenza la necessità di avere a disposizione cinque punte. Questo perché per poter essere competitivi su tutti i fronti la rosa doveva essere ampliata per non rischiare di dover fronteggiare un’emergenza nel reparto offensivo come poteva capitare lo scorso autunno con l’infortunio subito da Marko Arnautovic.

La coppia di centravanti composta da capitan Lautaro Martinez e da Marcus Thuram è stata costretta a fare gli straordinari, con prestazioni di alto livello che hanno consentito ai nerazzurri di mantenere una media punti davvero importante in campionato.

Marotta ha giocato in anticipo e ha come prima cosa aggiunto all’attacco una punta di caratura internazionale come l’iraniano Taremi, approdato ad Appiano Gentile da svincolato dopo la fine del contratto che lo legava al Porto.

La dirigenza ha poi scelto di cedere in prestito al Marsiglia di Roberto De Zerbi il classe 2005 Valentin Carboni, vincitore della Coppa America con l’Argentina, mantenendo però il diritto di recompra nei confronti di un potenziale fuoriclasse che potrà così proseguire la propria crescita in Ligue 1.

Lascia i nerazzurri, è lui il sacrificato in attacco, va in Francia

E proprio in Francia dovrebbe accasarsi Martin Satriano che non rientra nei piani dell’Inter. L’uruguaiano sembrava vicino al ritorno al Brest sulla base di sei milioni di euro ma la trattativa si è arenata.

Nelle ultime ore si è fatto avanti, invece, il Lens che propone un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo di fronte a determinati obiettivi di squadra, come è capitato lo scorso anno con Correa quando giocava al Marsiglia.

Correa può essere confermato all’Inter, Inzaghi è disposto a utilizzarlo come jolly in attacco

Joaquin che, a sorpresa, potrebbe restare in nerazzurro dopo aver disputato un buon pre-campionato ed aver rifiutato altre destinazioni. Potrebbe essere un jolly prezioso da inserire in momenti particolari della partita o in match più abbordabile di A.

L’argentino preferirebbe non cambiare casacca e accetta un ruolo da comprimario, provando a dimostrare il proprio valore e sovvertire le gerarchie che non lo vedono come papabile titolare.