Thiago Motta dice SI, colpo alla Sami Khedira: una leggenda sul viale del tramonto | Ma lo paga 0€

Il tecnico bianconero accetta l’arrivo di un giocatore esperto ed in là con gli anni per poter completare la rosa.

A poco più di una settimana dalla fine della sessione estiva di calciomercato ci sono diverse squadre che hanno ancora bisogno di diversi interventi per poter definire conclusa l’attuale finestra. Una di queste è senza ombra di dubbio la Juventus di Cristiano Giuntoli, Football Director e plenipotenziario bianconero.

Molti juventini, sicuramente anche Thiago Motta in primis, si aspettavano una situazione diversa a questo punto di fine estate e magari di avere a disposizione tutta (o quasi) la rosa al completo per la stagione appena cominciata. La Juventus, invece, si è presentata alla gara casalinga contro il Como, giovani della Primavera e portieri di riserva a parte, con appena quattordici giocatori arruolabili.

Oltre alle situazioni legate a Teun Koopmeiners, Nico Gonzales e Pierre Kalulu, infatti, ci sono ancora diversi esuberi da cedere al più presto, oppure, in un certo senso, regalare in giro per l’Europa. Dal punto di vista dei calciatori in uscita, ovviamente, la questione più spinosa resta quella che riguarda Federico Chiesa.

Giuntoli si trova in questa situazione anche perché ha dovuto guardare molto alle casse societarie ed al bilancio e, anche per questa ragione, cercherà occasioni che potrebbero palesarsi durante le ultime ore di calciomercato. Fa parte di questa categoria sicuramente anche l’operazione che, nell’estate 2015, portò Sami Khedira alla Juventus.

Khedira, gli anni felici in bianconero

Dopo le esperienze con Stoccarda e Real Madrid e la vittoria del Mondiale con la maglia della Germania, in Brasile nel 2014, Sami arrivò in Italia a 28 anni, ma soprattutto portandosi dietro di sé un grossissimo bagaglio di carisma, leadership ed esperienze internazionali.

Soprattutto Massimiliano Allegri lo ritenne centrale nel suo progetto e Khedira fu fondamentale soprattutto nei suoi primi tre anni in bianconero. La stagione migliore fu sicuramente quella del Triplete sfiorato, quel 2016/2017 che portò i bianconeri, dopo aver vinto lo Scudetto e la Coppa Italia, ad un passo dalla conquista della Champions League, sfumata poi a Cardiff contro il Real Madrid.

Juve, Gundogan idea dell’ultima ora?

Un’altra operazione alla Sami Khedira potrebbe riproporsi in questi ultimi giorni di calciomercato. La Juventus, infatti, potrebbe chiedere al Barcellona, Ilkay Gundogan. 34 anni in autunno, il centrocampista tedesco è sicuramente sul viale del tramonto, ma ha già dimostrato ampiamente di poter essere ancora decisivo e incisivo nel calcio che conta.

Dopo sette anni al Manchester City è arrivato l’estate scorsa da svincolato al Barcellona, ma ora il club blaugrana vorrebbe liberarsi, dopo una sola stagione, del suo pesante ingaggio. I catalani lo hanno proposto all’Al Nassr in Arabia Saudita, ma Ilkay vorrebbe restare nel calcio che conta. Ecco perché, quindi, quella della Juve potrebbe diventare molto più che un’ipotesi.