“Non sto chiamando per Chiesa” | Ghisolfi telefona alla Continassa: si scambiano ancora i favori

Continua la collaborazione di mercato tra Roma e Juventus, nuovo affare in vista tra Ghisolfi e Giuntoli ma non riguarda Federico Chiesa

Da diverso tempo i rapporti tra le dirigenze di Roma e Juventus sono ottimi. Diversi i giocatori che sono stati scambiati tra le due squadre e gli affari di mercato. A gennaio si è trasferito in prestito il giovane centrale Huijsen, voluto da Mourinho e poi maturato con Daniele De Rossi. Lo scorso mese è invece approdato a titolo definitivo l’argentino Matias Soulé, un vero colpo di Ghisolfi per aumentare la qualità nel reparto offensivo dei giallorossi.

Il debutto in campionato sul difficile campo del Cagliari è concluso con un pari a reti inviolate ma con alcune nitide occasioni create dai capitolini, tra cui una traversa colpita da Dovbyk su assist di Paulo Dybala, un altro che da Torino ha scelto di proseguire la propria carriera a Roma.

La stella albiceleste è vicina all’addio nonostante sia entrato in campo nella ripresa e abbia fornito una buona prestazione. I tifosi non hanno accolto in modo positivo questo possibile addio e sperano che la volontà del giocatore faccia la differenza.

Un altro obiettivo in entrata è Federico Chiesa che la Juventus ha di fatto messo fuori rosa, con il contratto in scadenza a giugno 2025 e la necessità di capitalizzare la cessione in questi ultimi giorni di trattative per evitare di perdere un giocatore di grande livello a zero.

La Roma bussa di nuovo alla porta della Juventus, pronto un nuovo affare con i bianconeri

Roma che sta pensando di inserire nel proprio organico un altro giocatore di proprietà dei bianconeri come Tiago Djalò. Il portoghese è l’ultima idea per rinforzare il reparto arretrato.

Il centrale classe 2000 non ha lasciato il segno nei suoi primi sei mesi alla Continassa e c’è l’apertura nei confronti di un prestito con diritto di riscatto.

La Roma ha troppi giocatori in rosa, urgono cessioni

Intanto mister Daniele De Rossi ha parlato con questi termini della campagna acquisti fin qua della Roma: “Numericamente siamo a posto perché siamo tanti. Non si fanno dei bilanci adesso e quando mancano ancora giorni alla fine del mercato“.

Possibili cessioni in vista, serve sfoltire la rosa: “È prematuro fare un bilancio della squadra. Se qualcuno andasse via, ma riuscissimo a sostituirlo anche in altre posizioni del campo con calciatori funzionali e forti, si andrà avanti con loro“.