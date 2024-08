Mkhitaryan su tutte le furie: gli hanno comprato nuova concorrenza | Rubato il posto nel giro di una notte

L’Inter rinfoltisce il suo centrocampo. Inzaghi avrà presto un nuovo elemento a disposizione. Farà concorrenza a Mkhitaryan.

Raggiunta sul 2-2 all’ultimo respiro dal Genoa di Alberto Gilardino in occasione della prima giornata di campionato disputata a Genova sabato scorso, l’Inter di Simone Inzaghi lavora sui campi di Appiano Gentile in vista del secondo impegno stagionale contro il Lecce di Luca Gotti.

Una gara, quella contro la formazione salentina uscita sconfitta per 0-4 dal match casalingo contro l’Atalanta di pochi giorni fa, che i nerazzurri saranno ovviamente chiamati a vincere per mettersi subito alle spalle la non perfetta prova dello scorso fine settimana e centrare quindi il primo successo ufficiale della stagione.

Successo, sulla carta facilmente raggiungibile per la Beneamata, la quale dovrà però stare attenta a non sottovalutare l’avversario come fatto col Grifone che, passato inizialmente in vantaggio grazie a Vogliacco, e successivamente andato sotto a causa della doppietta di Marcus Thuram, è stato capace di agguantare il pari nei minuti di recupero del secondo tempo grazie a Junior Messias.

Due reti, quelle della formazione rossoblù, nate due errori grossolani di Sommer e Bisseck che, chiaramente evitabili, hanno fatto storcere un po’ il naso a Simone Inzaghi il quale, ad ogni modo, non ha perso più di tanto la calma predicando giustamente tranquillità; in fondo siamo appena agli inizi, tempo per correggere gli sbagli e recuperare terreno ce n’è in abbondanza.

Inter, si va verso la chiusura per Tomas Palacios: accordo a un passo con l’Independiente Rivadavia

Ingaggiati Zielinski, Taremi e Martinez e riscattati Frattesi e Carlos Augusto, l’Inter del presidente e amministratore delegato, Beppe Marotta, si prepara a chiudere per quello che, con molta probabilità, sarà l’ultimo acquisto del suo calciomercato.

Un ultimo acquisto, rispondente al nome di Tomas Palacios, che, in arrivo dall’Independiente Rivadavia, è pronto a vestirsi di nerazzurro nei prossimi giorni. Con l’acquisizione del cartellino del forte classe 2003, che ricopre il ruolo di difensore centrale, il Biscione va quindi a completare e contestualmente rinforzare il suo pacchetto arretrato.

Inter, Franco Carboni lascia il River Plate: prestito interrotto e rientro in Italia

Legatosi lo scorso 12 luglio agli argentini del River Plate con la formula del prestito con diritto di riscatto, Franco Carboni si prepara a lasciare il club di Buenos Aires e far ritorno in Italia. A causa dell’esonero di Demichelis, che lo aveva fortemente voluto in rosa, e il ritorno in panchina di Gallardo, il centrocampista argentino, insieme al suo entourage, ha infatti deciso di porre fine alla sua esperienza coi Millonarios.

Stando a quanto riportato da Tyc Sports, il classe 2003 rientrerà presto a Milano dove, in attesa di conoscere il suo futuro (piace al Monterrey, passato recentemente proprio sotto la guida di Demichelis) si allenerà agli ordini di Simone Inzaghi con la possibilità, nel caso in cui non dovesse concretizzarsi il suo trasferimento in Messico, di ricoprire, insieme a Zielinski e Frattesi, il ruolo di vice Mkhitaryan.