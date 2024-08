Fu il primo ad abbandonare la barca di Allegri | Ora tradisce anche la Juve: firma per i nerazzurri

Il rapporto con Allegri non è mai decollato, ora tradisce anche la Juventus e si prepara a firmare per i nerazzurri, la trattativa è a buon punto

Il triennio di Max Allegri ha arenato la Juventus e l’ha ridimensionato dopo aver dominato in Italia nel decennio scorso. Un percorso che ha visto protagonista proprio il tecnico livornese che non ha confermato i trofei conquistati nella sua prima parentesi alla guida dei bianconeri, con una rosa indebolita e con problemi societari che hanno inficiato sul rendimento della squadra.

L’apice è arrivato con l’acquisto di Cristiano Ronaldo, approdato a Torino per aiutare il club a vincere quella Champions League sfumata per ben due volte in finale proprio con Allegri in panchina per mano di Barcellona e Real Madrid.

Il suo contributo a livello realizzativo è stato importante ma non è arrivato il trofeo agognato, con eliminazioni scottanti e l’inevitabile cessione per far quadrare i conti che poi sono collassati, con un alleggerimento necessario in termini di monte ingaggi che sta per concretizzarsi in questa sessione estiva con l’addio di molti senatori.

Con Thiago Motta la Juventus sta aprendo un nuovo ciclo, con un organico ringiovanito e con giocatori motivati a migliorare il terzo posto ottenuto in classifica nell’ultimo campionato, provando a colmare il gap con l’Inter e regalare soddisfazioni ai tifosi.

Con Allegri è stato essenziale per la Juventus, ora firma per i nerazzurri

La scorsa estate ha lasciato dopo molte stagioni la Juventus il colombiano Juan Cuadrado che ha scelto l’Inter per proseguire la sua carriera, convinto da un Beppe Marotta che ebbe il merito di portarlo a Torino. La stagione è stata però costellata da problemi fisici e non ha rinnovato il contratto con i campioni d’Italia in carica.

Ora è svincolato e nelle ultime ore si sta facendo avanti l’Atalanta che è scatenata sul mercato e che potrebbe completare le proprie fasce con un profilo d’esperienza come il suo e con un giovane di grande prospettiva come Raoul Bellanova, pronto ad arrivare a Bergamo per 25 milioni dal Torino.

Un’Atalanta che cambia volti ma che punta sempre a sorprendere

Investimenti in entrata che l’Atalanta si sta concedendo in vista di lasciar partire sia Koopmeiners che Lookmann che hanno manifestato la propria volontà di lasciare il club.

Intanto la prima in campionato è stata molto positiva e a consentire il largo successo di Lecce sono stati proprio due nuovi acquisti come Brescianini e Retegui.