Eletto all’unanimità “peggior 9 della storia del Milan” | Da oggi giocherà con Berardi: tutto fatto per il suo approdo

Ha fatto parte della lunga lista dei numeri nove rossoneri che hanno contribuito alla maledizione di quella maglia, ora cambia squadra.

Uno dei calciatori più amati dai tifosi del Milan negli ultimi anni è stato senza ombra di dubbio Olivier Giroud. L’esperto attaccante francese, prima di passare ai Los Angeles Fc e salutare San Siro e tutti i sostenitori rossoneri, ha vissuto tre stagioni indimenticabili con la maglia del Diavolo.

Oltre ad essere stato decisivo con i suoi gol (indimenticabile la sua doppietta nel derby del febbraio 2022 che poi a conti fatti è valsa il diciannovesimo Scudetto) alla vittoria del Campionato di ormai tre stagioni fa, infatti, Giroud ha anche rotto una maledizione che durava da tanti, troppi anni: quella della numero nove rossonera.

Chiunque abbia vestito quella maglia dal 2012, dopo il ritiro e l’addio di Pippo Inzaghi, fino appunto all’arrivo di Olivier Giroud, infatti, ha fallito miseramente ed ha deluso le aspettative di tifosi e società. Alcuni possono essere considerati nomi importanti, campioni del passato, altri, invece, calciatori poi rivelatisi normalissimi e su cui il Milan ha investito con troppo fretta.

E, così, il destino comune e la maledizione della maglia numero nove del Milan ha riguardato i vari Pato, Alessandro Matri, Fernando Torres, Mattia Destro, Luiz Adriano, Gianluca Lapadula, André Silva, Gonzalo Higuain, il polacco Piatek, Mario Mandzukic. Dopo George Weah e Pippo Inzaghi, quindi, soltanto delusioni per le punte rossonere che hanno scelto quella maglia iconica.

Milan, tornerà la maledizione della nove?

Questo, come detto, almeno fino all’arrivo di Olivier Giroud che ha segnato gol pesanti, vinto uno Scudetto storico ed indimenticabile ed ha scacciato un po’ di incubi tra i tifosi milanisti. Ora, senza il francese e con Alvaro Morata che ha scelto la ‘sette’, la numero nove è passata sulle spalle di Luka Jovic che avrà l’arduo compito di non far riavvolgere il nastro della maledizione.

Tra i numeri nove che hanno contribuito a questa maledizione c’è stato anche Gianluca Lapadula. Con otto gol in 27 presenze, nella stagione 2016/2017, l’attuale attaccante del Cagliari è stato anche il migliore dal punto di vista statistico tra quelli che hanno vestito quella maglia dopo Pippo Inzaghi e prima di Olivier Giroud.

Mercato Sassuolo, occhi su Lapadula del Cagliari

A livello di carriera e prettamente tecnico, però, Lapadula è considerato forse il meno adatto a quella maglia e quello meno dotato. Ora, ha cominciato la stagione con una panchina e soltanto una manciata di minuti nel match casalingo del suo Cagliari contro la Roma. La punta, classe 1990, non sembra più essere centrale nel nuovo progetto guidato da Davide Nicola.

Per questo motivo, quindi, potrebbero aprirsi per lui scenari di calciomercato importanti. Secondo alcuni esperti di calciomercato, infatti, alla finestra per lui ci sarebbe il Sassuolo che, ancora alle prese con la scelta del sostituto dell’ormai ex Pinamonti, accasatosi al Genoa, avrebbe fatto un sondaggio per Lapadula, attaccante sempre molto più a suo agio nella serie cadetta rispetto che nel campionato di Serie A.