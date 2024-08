Dybala mollato dagli arabi: si sono fiondati sull’idolo di San Siro | I tifosi dell’Inter hanno tutti la sua maglia

Tornano protagonisti sul mercato i club sauditi che ora cercano un rinforzo importante, un ex calciatore nerazzurro.

Sono ore di grande riflessione per Paulo Dybala. La stella della Roma sta ancora valutando la ricchissima offerta dell’Al-Qadsiah e a breve comunicherà la sua decisione. Da una parte c’è l’amore dei tifosi giallorossi, al netto però di una società ed un allenatore che hanno fatto capire chiaramente di poter fare a meno di lui, dall’altra la prospettiva di andare a guadagnare tantissimi soldi.

Venti milioni di euro all’anno per tre stagioni, per un totale complessivo di 60 netti. Una cifra enorme che molto probabilmente non ricapiterà più, ma anche la prospettiva di uscire, forse definitivamente, dal calcio che conta e da quelle partite e competizioni che ti fanno sentire importante, decisivo e amato.

I tifosi hanno mostrato tutto il loro amore che resta intatto nei confronti di Paulo Dybala. Il ragazzo, dal canto suo, a Cagliari è entrato al 66′ ed ha mostrato impegno e dedizione, ma soprattutto di avere numeri che nella rosa giallorossa non ha nessuno. Dal punto di vista tecnico la Roma perderebbe molto senza Dybala, mentre dal punto di vista economico sarebbero tanti i vantaggi derivanti dalla sua cessione.

Prima di tutto una plusvalenza di circa 15 milioni di euro, dopo che l’argentino era arrivato nella Capitale, due estati fa da svincolato; poi un risparmio di circa 14 milioni di euro lordi sull’ingaggio ed una scongiurato pericolo su un possibile rinnovo automatico che potrebbe far restare Dybala a Roma anche nella stagione 2025/2026, con conseguente altro enorme esborso economico circa lo stipendio del fantasista.

Mercato, si riaccende il mercato arabo

La decisione, però, spetta soltanto a Dybala che non si sente più leader tecnico e punto di riferimento all’interno dello spogliatoio, ma che resta, come detto, amatissimo dai tifosi. Le prossime ore saranno decisive, mentre l’arrivo dell’argentino sarebbe il primo di altissimo livello nella Saudi Pro League, in questa estate, dopo la scorpacciata di un anno fa.

Gli sceicchi sauditi, infatti, dopo le spese folli dell’estate scorsa, hanno tolto il piede dall’acceleratore e, soltanto in queste ultime settimane di mercato, stanno facendo sentire la propria voce. Oltre a Dybala, infatti, un’offerta importante è stata recapitata agli agenti di Ivan Toney, attaccante della Nazionale inglese e di proprietà del Brentford.

Mercato, l’Al Hilal su Cancelo

Guarda in Premier League anche l’Al Hilal che, dopo la possibile partenza di Abdulhamid, proprio in direzione Roma giallorossa, vorrebbe acquistare un terzino destro di nome e grandissima qualità. Gli obiettivi principali portano nientemeno che a Walker e Cancelo del Manchester City. Ma, se il primo è considerato incedibile da Pep Guardiola, sul secondo potrebbe aprirsi una trattativa vera e propria.

Il portoghese, ex idolo anche dei tifosi dell’Inter e della Juventus, non fa più parte dei piani tecnici di Guardiola, almeno da due anni, ed è rientrato al City dopo i prestiti al Bayern Monaco ed al Barcellona. Per ora l’Al Hilal ha mostrato solo un interesse ed ancora non ha recapitato alcuna offerta ufficiale, ma la trattativa potrebbe prendere corpo nelle prossime ore.