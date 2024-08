“Tenetevi pure Kalulu ma dateci lui” | Ibra contattato dalla Juventus: chiesto l’altro esubero

Un’operazione che sembrava già conclusa ha avuto una brusca frenata e può lasciare spazio ad un’altra clamorosa.

All’inizio della settimana scorsa sembrava praticamente fatta per il passaggio di Pierre Kalulu alla Juventus. Il club bianconero, dopo aver inseguito all’inizio dell’estate Riccardo Calafiori e per tutto il prosieguo, Todibo, poi passato al West Ham, ha ripiegato sul difensore francese del Milan.

Tra Cristiano Giuntoli e i dirigenti rossoneri l’intesa era stata praticamente raggiunta. Prestito oneroso che si accostava attorno ai tre milioni di euro circa, quindici milioni di diritto di riscatto, pronto a diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni e due milioni di eventuali bonus. Un’operazione potenziale da venti milioni di euro totali che sembrava far contenti tutti.

La palla, quindi, è passata al difensore francese del Milan che era arrivato in rossoneri nell’estate 2020 dopo aver disputato alcune stagioni con la Primavera del Lione. Kalulu, però, si è preso del tempo per decidere ed ha voluto riflettere bene prima di accettare il trasferimento alla Juventus.

Una risposta definitiva non è ancor arrivata mentre a Torino attendono un difensore che possa giocare sia da centrale che da esterno nella difesa a quattro, esattamente come Kalulu, e a Milano hanno bisogno di cedere per alleggerire la rosa a disposizione di Paulo Fonseca.

Milan, Thiaw sul banco degli imputati

Le prossime ore potrebbero essere quelle decisive per la risoluzione della questione, che in una maniera o nell’altra andrà chiusa. L’esordio in campionato del Milan, in casa contro il Torino, ha posto molti dubbi sulla tenuta difensiva dei rossoneri, ma soprattutto sulla validità di alcuni elementi che continuano a non convincere.

Prima tra tutti sicuramente, Malick Thiaw che è stato autore di un autogol tragicomico, ma soprattutto che continua ad offrire prestazioni deludenti. Già nella passata stagione, infatti, il difensore tedesco si era resto protagonista di alcuni errori da matita rossa ed era sceso parecchio nelle gerarchie di Stefano Pioli. La prima stagionale ha ricalcato la tendenza.

Mercato, da Kalulu a Thiaw. Possibile cambio di strategia per Milan e Juve

Il Milan, quindi, riflette e pensa seriamente ad un possibile cambio di strategia. Tenere in rosa Pierre Kalulu e cedere Malick Thiaw? Ecco, questa è una soluzione che farebbe felice molti tifosi milanisti e che potrebbe prendere corpo nelle prossime ore.

Ibrahimovic e Furlani, inoltre, proveranno a proporre alla Juve di ricominciare una trattativa che però, questa volta, possa porre al centro dell’attenzione il centrale tedesco e non il duttile Pierre Kalulu. Difficilmente i bianconeri accetteranno, ma le idee del Milan sembrano ormai essere abbastanza chiare.