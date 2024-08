Sei reintegrato con effetto immediato | Conte lo ha convinto: dopo 2 mesi è tolto dal mercato

Antonio Conte reintegra in rosa lo scontento e lo rimuove dal mercato. Il Napoli potrà contare di nuovo su di lui dai prossimi impegni.

Superato solo dopo i calci di rigore il Modena di Pierpaolo Bisoli nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia, il Napoli di Antonio Conte stecca la prima di campionato ed esce con le ossa rotte dalla sfida del Bentegodi contro l’Hellas Verona di Paolo Zanetti.

Una gara dai due volti, quella disputata domenica pomeriggio dai partenopei, che, capaci di giocare in maniera propositiva nella prima frazione, hanno finito per sciogliersi come neve al sole, come sottolineato dallo stesso tecnico azzurro al termine del match, nel corso della seconda.

Il gol di Livramento al 5′ della ripresa ha infatti sancito l’inizio della tragedia per il gruppo dell’allenatore salentino che, andato vicino al gol del pari con Anguissa intorno al quarto d’ora, ha successivamente gettato la spugna in seguito alle altre due marcature degli scaligeri realizzate negli ultimi 15 minuti dal colombiano, Mosquera.

Una disfatta pesantissima, quella fatta registrare dalla formazione del presidente, Aurelio De Laurentiis, la quale sarà quindi chiamata a riattaccare immediatamente la spina per non rischiare di dover gettare presto alle ortiche anche la stagione 2024-2025, programmata, nonostante le difficoltà legate a una rosa ben lontana dall’essere completa, col chiaro obiettivo di tornare tra le prime quattro del campionato dopo il disastro dello scorso anno.

Napoli, situazione Osimhen in stand-by: il nigeriano è conteso da Psg e Chelsea

Non convocato da Antonio Conte per la sfida di campionato persa 3-0 contro l’Hellas Verona di Paolo Zanetti domenica pomeriggio, Victor Osimhen continua a tenere col fiato sospeso il Napoli e i suoi tifosi a causa di un trasferimento all’estero la cui concretizzazione è ancora ben lontana dal manifestarsi.

Conteso infatti da Paris Saint Germain e Chelsea, che però non hanno ancora bussato ufficialmente alle porte di Aurelio De Laurentiis, il nigeriano aspetta con ansia di conoscere il proprio futuro che, visto l’avvicinarsi della fine del mercato, non è da escludere possa essere ancora all’ombra del Vesuvio.

Napoli, Folorunsho verso il prestito alla Lazio: se la trattativa salta, pronto il reintegro in rosa

Rientrato al Napoli dopo aver passato in prestito all’Hellas Verona la stagione 2023-2024 nella quale ha messo a referto cinque gol e un assist in 34 partite, Michael Folorunsho si prepara a salutare nuovamente il gruppo azzurro per trasferirsi, stavolta, alla Lazio di Marco Baroni.

Desideroso di averlo di nuovo a disposizione dopo l’ottima esperienza vissuta insieme lo scorso anno in terra veneta, il neo tecnico dei biancocelesti starebbe infatti spingendo parecchio affinché il classe ’98 giunga a Formello. L’accordo tra Lotito e De Laurentiis non è stato ancora trovato, ma, stando a quanto riferito nei giorni scorsi dal Corriere dello Sport, dovrebbe mancare poco per il passaggio in prestito biennale con obbligo di riscatto del centrocampista dai campani ai capitolini. Qualora la trattativa dovesse clamorosamente saltare, il 26enne romano dovrebbe essere “reintregato” in rosa da Antonio Conte.