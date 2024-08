Scoppia un nuovo caso Luis Suarez: stavolta è quella buona | Il fuoriclasse firma in Serie A

Il campione uruguaiano non arrivò mai in Italia nonostante il caso dell’esame di italiano. Ora, può arrivarci un suo ex compagno.

Nell’estate 2020 la Juventus, da poco affidata ad Andrea Pirlo che sostituì Maurizio Sarri in panchina, era alla ricerca di una punta che potesse sostituire l’argentino Gonzalo Higuain e condividere il reparto offensivo con Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, tra gli altri.

La scelta dell’allora dirigente bianconero, che si occupava in prima persona del mercato, Fabio Paratici, cadde su Luis Suarez, grandissimo attaccante del Barcellona e dell’Uruguay che però sembrava ormai sul viale del tramonto, ma soprattutto non era più desiderato in casa blaugrana.

Suarez trovò l’accordo di massima con la Juventus ed il club bianconero, a sua volta, ne trovò uno con il Barcellona. C’era però un problema. L’attaccante non poteva essere tesserato perché la Juventus aveva già riempito tutti gli slot destinati a calciatori extracomunitari e quindi non poteva riempirne altri.

Suarez poteva essere tesserato solo da comunitario. Da lì partì tutta la vicenda dell’esame di italiano ‘farsa’ che la Juventus fece fare al calciatore, per fargli ottenere la cittadinanza italiana, all’Università per stranieri di Perugia. Le cose, però, non andarono bene e presto si aprì un’indagine che andò a scavare sulla regolarità dell’esame a cui fu sottoposto l’ex Barça.

Suarez e l’esame per la cittadinanza italiana

Si aprì un’indagine aperta dalla Procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone, che contestò alla Juventus e ai suoi legali le accuse di falso ideologico, rivelazione di segreto d’ufficio e falso materiale in relazione all’esame svolto da Suarez presso l’ateneo umbro per ottenere la cittadinanza italiana il 17 settembre 2020.

Arrivarono nel complesso sette condanne dopo un paio di anni a carico dei protagonisti di quella vicenda, ma soprattutto Suarez non arrivò mai a Torino. La squadra bianconera ripiegò su Alvaro Morata, mentre l’uruguaiano fu tesserato dall’Atletico Madrid. A distanza di quattro anni, nel frattempo, un altro ex Barcellona potrebbe approdare in Serie A.

Mercato, il Como su Sergi Roberto

Si tratta di Sergi Roberto, vera e propria bandiera del Barcellona, che dopo 14 stagioni in blaugrana, attualmente è svincolato e sta riflettendo sulle tante proposte ricevute in queste settimane. Una di queste è quella del Como del suo ex compagno di squadra, Cesc Fabregas che è alla ricerca di un terzino destro per completare la propria rosa.

Dopo che la pista Diks si è irrimediabilmente complicata, quindi, il club lariano sta cercando di vincere la folta concorrenza e portare Sergi Roberto in Italia. La pista resta e sembra molto complicata, ma le alternative non mancano e portano i nomi di Mattia De Sciglio, in uscita dalla Juventus, e Filippo Terracciano, attualmente in forza al Milan.