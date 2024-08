Orsolini incredulo, il ginocchio ha fatto CRACK: salta anche la Champions | Ma lui è contento

Pronti, via e subito un problema al ginocchio per un calciatore rossoblù che è a rischio per le prossime partite.

Con i pesanti addii in estate di Joshua Zirkzee e Riccardo Calafiori, accasatisi entrambi in Inghilterra e rispettivamente al Manchester United e all’Arsenal, la stella del nuovo Bologna di Vincenzo Italiano è sicuramente Riccardo Orsolini, diventato anche a tutti gli effetti il Capitano della squadra.

Il primo match ufficiale della stagione, che vedrà il ritorno in Champions del Bologna dopo oltre 60 anni, ha mostrato, semmai ce ne fosse il bisogno, come la squadra rossoblù viva essenzialmente sugli spunti dell’esterno destro italiano e sulle sue giocate.

Ieri, per gran parte della partita, è stato il miglior in campo. Gol sfiorato nel primo tempo, assist volante di tacco spettacolare per Ndoye che poi ha vanificato tutto solo davanti al portiere, gol annullato ad inizio secondo tempo e rigore realizzato del momentaneo 1-0 ad aprire ufficialmente la stagione dei felsinei dal punto di vista realizzativo.

Molto più rispetto a quanto succedeva con Thiago Motta, quindi, il nuovo Bologna girerà attorno alle giocate del proprio Capitano che ora è deciso più che mai anche a riconquistare la Nazionale azzurra dopo la grande delusione dell’esclusione, da parte del Ct. Luciano Spalletti, dalla lista dei convocati per Euro 2024.

Bologna, Orsolini sostituito nonostante una prestazione super

Il pareggio finale è stato sicuramente un risultato bugiardo, soprattutto per quanto visto in campo durante tutto l’arco dei 90′ e che lascia parecchio amaro in bocca alla truppa di Vincenzo Italiano. L’ex tecnico della Fiorentina, inoltre, nell’ultimo quarto d’ora le ha provate tutte ed ha anche sostituito Orsolini con Nicolò Cambiaghi.

L’ex Empoli, però, ha agito a sinistra, con lo svizzero Ndoye che ha preso il posto di Orsolini largo sulla destra. Una mossa che non ha portato i frutti sperati, con Cambiaghi che ha avuto qualche spunto interessante, ma nessuno decisivo per cercare di sbloccare nuovamente il risultato.

Bologna, trauma distorsivo al ginocchio per Cambiaghi

Al suo debutto ufficiale con la maglia rossoblù, inoltre, Cambiaghi ha subito un infortunio che lo costringerà a qualche giorno di stop e sarà valutato meglio nei prossimi giorni. L’ex Empoli, infatti, è a rischio per la prossima partita di campionato contro il Napoli a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro.

Un problema di certo non grave, ma che dovrà essere rivalutato nelle prossime ore per capire i reali tempi di recupero. Di certo c’è che, fino al ritorno in campo dell’esterno ex Empoli, Riccardo Orsolini avrà meno concorrenza e potrebbe incidere per tutti i 90′ senza correre il rischio di essere sostituito prima della fine delle partite.