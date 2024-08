Noi Dybala non lo vogliamo | Il club arabo scarica la Joya: si fiondano sull’ALTRO top player

Un altro top player è finito nel mirino di un club saudita che vuole fare all-in in queste ultime settimane di mercato.

Sono ore di riflessione e profondamente delicate in casa Roma. In pieno mercato, intanto, è cominciato il campionato che ha visto la squadra di Daniele De Rossi ancora parecchio imballata e decisamente non al massimo. Il pareggio per 0-0 a Cagliari è frutto di una prestazione incolore, ma soprattutto dai due volti.

La Roma, infatti, ha aumentato i ritmi nella seconda frazione in cui è andata più volte vicina al vantaggio. Ad accendere i giallorossi, tanto per cambiare, ci ha pensato Paulo Dybala che è entrato poco dopo l’ora di gioco e ha creato i pericoli principali per la porta di Scuffet, come ad esempio il delizioso assist per la testa di Dovbyk che non è riuscito a correggere la palla in rete, sbattendo sulla traversa.

L’argentino si è messo a disposizione della squadra nonostante le tante voci di mercato ed una situazione che a Roma ha fatto e sta facendo tanto discutere. L’offerta dell’Al-Qadsiah, arrivata pochi giorni fa, è ancora sul tavolo e farebbe il calciatore ricchissimo, con 60 milioni di euro guadagnati in tre anni. Una cifra folle che sta convincendo Paulo a trasferirsi nella Saudi Pro League.

Manca ancora l’accordo tra i club, con la Roma che chiede 18 milioni ed i sauditi che ne offrono dieci, ma questo non sembra essere un ostacolo insormontabile. La decisione finale, infatti, spetta e spetterà soltanto al fantasista argentino che è stato comunque impiegato da De Rossi nell’esordio stagionale dei giallorossi in quel di Cagliari.

Mercato Roma, ecco gli eventuali sostituti di Dybala

Vedremo come andrà a finire questa vicenda che sta facendo discutere parecchio nella Capitale, con la Roma che sembra essere pronta all’eventuale cessione ed ha già individuato in Boga, Federico Chiesa ed il giovane Riquelme dell’Atletico Madrid, le possibili alternative a La Joya.

Dopo mesi di poche operazioni e diametralmente opposti rispetto a quelli di un anno fa che videro un mercato completamente sconvolto dall’entrata in scena prepotente di una nuova forza, gli arabi sembrano essere tornati alla carica e, oltre a Dybala, stanno per chiudere con un altro top player che milita nei campionati europei.

Mercato, anche Toney verso l’Arabia Saudita

Si tratta dell’inglese Ivan Toney, attaccante in forza al Brentford e protagonista in estate all’Europeo con la maglia della nazionale inglese. La punta britannica non è stato convocato dal suo tecnico nel match di esordio della sua squadra, vinto poi 2-1 in casa contro il Crystal Palace. L’allenatore dei padroni di casa ha poi parlato di motivi di mercato alla base della mancata convocazione.

Toney, dopo aver segnato la bellezza di 67 gol in 128 partite di Premier League da quando milita nel Brentford, sta facendo le sue valutazioni e per questo motivo non è stato convocato contro il Crystal Palace, ma sembra essere comunque convinto della destinazione araba, grazie soprattutto alla ricchissima offerta che gli è pervenuta da parte dell’Al Ahli.