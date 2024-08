Furlani il nostalgico: preso anche Seedorf Junior | Giocherà a centrocampo come il suo grande idolo

Tra le necessità in entrata del Milan c’è quella di un mediano, la dirigenza ha messo nel mirino l’erede di Clarence Seedorf

Il mercato del Milan è partito in ritardo e si concluderà con una corsa per completare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. La prima in campionato si è conclusa con un pari in rimonta in casa contro il Torino. L’attacco ha fornito segnali convincenti, al contrario del reparto arretrato che ha mostrato le stesse lacune che hanno inficiato sul rendimento la scorsa stagione, impedendo ai rossoneri di competere con i cugini dell’Inter per lo Scudetto.

La manovra è apparsa farraginosa nella prima frazione di gioco per poi lasciare spazio a una reazione d’orgoglio dopo il secondo goal dei granata che è culminata con la rete di Okafor che è valsa un punto. Manca ancora almeno un tassello per poter terminare la campagna acquisti.

Il ruolo in questione è quello del centrocampo, con un uomo che sia dotato di aggressività e che sia bravo nel recupero del pallone. L’obiettivo per i primi due mesi estivi è stato Fofana ma il Monaco ha opposto resistenza, portando la trattativa ad arenarsi.

Per questo motivo la dirigenza del Milan si è trovata obbligata a valutare delle alternative per consegnare al mister portoghese la pedina che ancora è mancante nell’organico, un uomo in mezzo al campo che sia in grado di compiere con efficacia la fase di interdizione.

Il nuovo nome per la mediana del Milan, gioca in Germania

Molti lo paragonano a Clarence Seedorf per le caratteristiche fisiche e il Corriere della era lo ha accostato al Milan. Il nuovo possibile rinforzo per la mediana dei rossoneri è Emmanuel Kouadio Koné, calciatore francese di origini ivoriane in forza al Borussia Mönchengladbach.

Il 23enne ha un costo del cartellino che si aggira sui 20 milioni di euro e potrebbe arrivare solo se qualche altro centrocampista dovesse fargli spazio in rosa. Tra i possibili partenti ci sono Adli, Bennacer e Pobega.

Il mercato del Milan, le scelte della dirigenza rossonera

Un mercato in sordina quello del Milan che non ha rivoluzionato il proprio parco giocatori, preferendo confermare la colonna vertebrale della rosa che ha concluso al secondo posto lo scorso campionato.

Innesti mirati e funzionali al progetto sono approdati a Milano, da Alvaro Morata, subito a segno in A, e il centrale Pavlovic, oltre al terzino Emerson Royal.