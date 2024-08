Inzaghi, prima testa VOLATA dopo il pareggio beffa | Lui deve svuotare l’armadietto: è stato ceduto in Portogallo

Il tecnico nerazzurro ha alzato la voce dopo il mezzo passo falso dell’esordio in campionato ed ha preso subito provvedimenti.

Tra le tante big della nostra Serie A che non sono riuscite a vincere all’esordio ed hanno faticato nella loro prima uscita stagionale, non si può non citare quella che viene considerata, a ragione, la candidata numero uno per la vittoria finale anche perché ha lo Scudetto cucito sul petto.

L’Inter di Simone Inzaghi, che parte come detto con i favori del pronostico e con quasi tutti gli addetti ai lavori e gli opinionisti che la ritengono di gran lunga la più forte dell’intera Serie A, non è riuscita a battere il Genoa in quel di Marassi ed ha mostrato più balbettii di quelli che era lecito attendersi.

Al netto di un match che i nerazzurri meritavano di vincere e che hanno pareggiato solo per due ingenuità, quella di Sommer sul primo gol e di Bisseck sul rigore procurato che ha poi portato alla rete del 2-2, non si è ancora vista una squadra solida, compatta ed in grado di annientare l’avversario come più volte fatto nella passata stagione.

A metà agosto è sicuramente uno scotto da pagare e da poter mettere in preventivo, ma i primi due punti persi della stagione possono far scattare un piccolo allarme nella mente di Simone Inzaghi che dovrà riuscire nell’arduo compito di riconfermarsi dopo lo straordinario Scudetto conquistato nella passata stagione.

Inter, ancora un arrivo dal mercato

Secondo il parere di diversi esperti, tuttavia, l’Inter è la squadra che ha più impressionato all’esordio tra quelle che non sono riuscite a portare a casa i tre punti. I nerazzurri non hanno vinto solo per una questione di episodi e, sempre secondo vari opinionisti, riusciranno presto a ritrovare il passo ed il cammino irresistibile della scorsa stagione.

Questo anche in virtù di una squadra che è bella che fatta già dallo scorso giugno. Dopo l’arrivo di Taremi e Zielinski a parametro zero, infatti, è arrivato il portiere Josep Martinez e poi il mercato nerazzurro, almeno in entrata, si è pressoché chiuso. Inzaghi continua a chiedere un braccetto di sinistra per la sua difesa a tre che possa diventare l’alternativa di Bastoni e probabilmente un altro difensore arriverà.

Mercato, l’Inter cede il giovane Kamate in Portogallo

Non è ancora chiuso, invece, il mercato in uscita. Bisognerà capire se l’Inter riuscirà a trovare una soluzione a Correa ed Arnautovic, mentre nelle ultime ore è stato ceduto un giovane che nella scorsa stagione si era messo parecchio in risalto con la Primavera e che Inzaghi aveva utilizzato da titolare in due delle amichevoli estive disputate nelle settimane scorse.

Parliamo di Issiaka Kamate, esterno d’attacco che è stato ceduto in prestito, con diritto di riscatto fissato a due milioni di euro, all’AVS Futebol Sad, club portoghese che è stato appena promosso in Prima Divisione. Se dovesse arrivare il riscatto dei portoghesi, però, l’Inter si è riservato il diritto di controriscatto fissato a 2.5 milioni di euro, evitando di perdere completamente il controllo sulla giovane promessa.