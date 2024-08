Goretska in Serie A? Lo hanno visto in aeroporto: è lui il botto di fine estate | Chiamato da Milano

Goretska potrebbe trasferirsi in Italia, il suo è un nome da attenzionare per gli ultimi giorni di mercato, ecco il suo possibile nuovo club

Il Bayern Monaco sta per aprire un nuovo ciclo con la scommessa Kompany in panchina che ha preso il posto di Tuchel. Il Leverkusen di Xabi Alonso ha vinto con merito l’ultima Bundesliga e per i bavaresi è stata una stagione senza nessun trofeo aggiunto un bacheca. Un risultato insoddisfacente che ha reso necessario apportare cambiamenti sia a livello di guida tecnica che di rosa.

Al centro dell’attacco è confermato Harry Kane che è stato grande protagonista a suon di reti. Tanti giovani interessanti sono presenti in un organico che conta anche due ex difensori che hanno militato in A con la maglia della Juventus e del Napoli come de Ligt e Kim.

Nonostante la stagione si prospetti densa di partite da disputare, alcuni giocatori sono stati di fatto messi fuori rosa e non rientrano nel progetto del nuovo Bayern. Tra questi anche il centrocampista Goretska, con i dirigenti che sono stati molto chiari.

Queste le loro dichiarazioni in merito al futuro del giocatore: “Lui è al corrente della situazione e sa di avere tanta concorrenza. Non c’è niente di non detto“. Parole che rendono evidente l’esigenza di cambiare aria per trovare maggiore spazio.

L’esubero del Bayern può continuare la carriera in Italia, ecco in quale club

Non è da escludere che Goretska possa trasferirsi in Italia. Nelle ultime ore è infatti finito in orbita Milan, soprattutto in caso di cessione di Bennacer. Rossoneri che devono ancora completare quel reparto e che fanno fatica a trovare un accordo con il Monaco per Fofana che resta l’obiettivo primario.

Intanto Fonseca ha ricevuto segnali molto incoraggianti dalle amichevoli disputate dalla sua nuova squadra, apparsa subito in forma, in particolar modo nel reparto offensivo che potrà contare anche del prezioso apporto di Alvaro Morata.

Con Goretska il Milan può competere per i vertici, è l’uomo che manca a Fonseca

Milan che ha le carte in regola per spodestare i cugini dell’Inter dal trono in Italia e con un innesto di spessore come Goretska il gap con i nerazzurri sarebbe ancora minore.

Monchada e Furlani sono al lavoro per capire la fattibilità dell’operazione e la volontà eventuale del giocatore di venire a giocare a Milano.