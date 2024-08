Giuntoli, dormita colossale | Salta l’affare-telenovela: soffiato alla Juve per 40 milioni

Giuntoli dorme e l’affare più caldo dell’estate salta. La Juventus dice addio a uno dei suoi obiettivi a causa di un’offerta da 40 milioni.

Tornata ufficialmente in scena nel terzultimo fine settimana di agosto, la Serie A si prepara a mandare in campo, oggi lunedì 19 agosto, rispettivamente alle 18.30 e alle 20.45, le ultime due sfide della prima giornata che vedranno affrontarsi Lecce e Atalanta e Juventus e Como.

Due gare, quelle del Via del Mare e dell’Allianz Stadium, in seguito alle quali calerà il sipario su un primo turno di campionato che ha regalato già parecchie sorprese, con il nuovo Napoli di Antonio Conte sconfitto rumorosamente per 3-0 al Bentegodi dall’Hellas Verona di Paolo Zanetti e Inter, Milan e Roma fermate sul pari da Genoa, Torino e Cagliari.

Pareggi anche per Fiorentina e Bologna, bloccate entrambe sull’1-1 da Parma e Udinese e per Monza ed Empoli, che sabato sera si sono annullate a vicenda facendo registrare un anonimo 0-0 in una gara in cui sono balzate principalmente agli occhi le pessime condizioni del prato del Carlo Castellani.

Solo la Lazio di Marco Baroni ha quindi fatto il proprio dovere battendo in rimonta, col punteggio di 3-1, il neopromosso Venezia di Eusebio Di Francesco il quale, andato inizialmente in vantaggio all’Olimpico grazie alla rete del danese Andersen, ha poi dovuto alzare bandiera bianca in seguito alle reti di Castellanos, Zaccagni e l’autogol di Altare.

Lookman non convocato per la trasferta di Lecce: l’Atalanta pronta a cedere il nigeriano al Psg

Eroe, con una fantastica tripletta, della vittoriosa finale di Europa League dello scorso 22 maggio contro i tedeschi del Bayer Leverkusen, Ademola Lookman si appresta a salutare l’Atalanta del presidente Percassi per legarsi, con molta probabilità, al Paris Saint Germain del presidente Al-Khelaifi.

Non convocato da Gasperini per la trasferta di Lecce per sua stessa richiesta, il classe ’97 potrebbe infatti lasciare la Dea nei prossimi giorni per legarsi al sodalizio parigino che, rimasto orfano di Goncalo Ramos, il cui infortunio rimediato durante la prima partita di campionato contro il Le Havre dovrebbe tenerlo lontano dai campi almeno tre mesi, dovrebbe presto presentare per lui un’offerta ufficiale al club bergamasco.

Atalanta su Nico Gonzalez se Lookman va al Psg: l’argentino piace anche alla Juve

Quasi certa di dover presto dire addio ad Ademola Lookman, il cui futuro come detto dovrebbe essere al Paris Saint Germain, l’Atalanta ha iniziato a guardarsi intorno per cercare un valido sostituto del nigeriano da mettere quanto prima a disposizione di Gian Piero Gasperini.

Un sostituto, che la Dea avrebbe in realtà già individuato, il quale, stando a quanto rivelato nelle scorse ore da Tuttosport, risponderebbe al nome di Nico Gonzelez. Un profilo, quello dell’argentino, che, attenzionato com’è ormai noto anche dalla Juventus, è valutato dalla Viola ben 40 milioni di euro. Cifra sicuramente considerevole, questa, la quale non dovrebbe però rappresentare un grosso problema per entrambe le società, con i bergamaschi pronti a mettere sul piatto per l’ex Stoccarda una parte di quei milioni in arrivo proprio dalla Vecchia Signora per l’acquisto di Koopmeiners. Lo scenario è ancora tutto da tracciare. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.