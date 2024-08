Ghisolfi l’ha risolta stanotte: Dybala resta ma se ne va l’altro pezzo pregiato | Finisce così la telenovela

Nuovo colpo di scena per quanto riguarda il mercato della Roma, dietrofront per Dybala, il sacrificato per i giallorossi è un altro profilo

La Roma è alle prese con lo sfoltimento della rosa. Il confermato mister Daniele De Rossi ha, infatti, a disposizione 30 giocatori, un numero troppo elevato per poter garantire a tutti il giusto minutaggio. Il doppio impegno tra campionato ed Europa League rende necessario ricorrere al turnover ma il direttore sportivo Ghisolfi ha intenzione di alleggerire lo spogliatoio.

Questa è la prerogativa nei giorni a ridosso del debutto in campionato per i giallorossi che hanno le carte in regola per competere per la qualificazione in Champions League, obiettivo sfumato nel rush finale della passata stagione dopo una rimonta importante.

Investimenti sostanziosi quelli messi sul piatto dai Friedkin che hanno avuto maggiori margini di manovra dopo che il fair play finanziario ha diminuito la propria rigidità. Risorse economiche che adesso sono risicate per eventuali altre operazioni in entrata.

Per questo motivo potrebbero essere sacrificati uno o più giocatori di livello, in particolare uno che ha fatto molto bene nella Capitale, rilanciandosi dopo alcune annate sottotono con la maglia della Juventus.

De Rossi non lo ritiene all’altezza, lascia la Roma, Dybala ora può restare

Lui è Paulo Dybala che è vicino a trasferirsi in Arabia dopo un’offerta faraonica pervenuta all’argentino. Una cessione che, però, potrebbe essere scongiurata data la partenza del centrale Marash Kumbulla che lascia di nuovo Trigoria e si trasferisce in prestito per un anno all’Espanyol.

Un addio concordato dall’allenatore che non riteneva il difensore all’altezza per trovare spazio nella retroguardia dei capitolini che avranno ancora come leader del reparto Gianluca Mancini, mentre sulle fasce ancora potrà contare sulla spinta di Angelino che è stato riscattato dal Lipsia.

Una Roma solida ma prontata all’attacco, ecco il credo calcistico del mister

Una difesa, quella della Roma, che ha mostrato una discreta solidità nel girone di ritorno nonostante la scelta di De Rossi di non rinunciare alla fase offensiva, proponendo un tridente d’attacco che ha fatto spesso male grazie alla sua imprevedibilità.

Modulo che dovrebbe essere riconfermato anche se con interpreti diversi. Equilibrio e spregiudicatezza dovranno combaciare per poter disputare un campionato di prim’ordine e togliere molte soddisfazioni a una piazza esigente e calorosa che crede molto a mister Daniele De Rossi.