Fonseca mentiva: il mercato non è affatto chiuso | Nuova cessione dolorosa, è ufficiale

Il mercato in uscita del Milan non è finita, sta per essere ceduto un giocatore su cui Fonseca puntava molto, l’allenatore non la prende bene

Milan che si accinge ad iniziare la nuova stagione con una consapevolezza maggiore delle proprie forze. Dopo i cinque anni molto positivi con Pioli, la squadra è stata affidata a Paulo Fonseca che ha subito trasmesso le sue idee di calcio, prontate al possesso palla e a un gioco offensivo. Nello scorso campionato, concluso dai rossoneri al secondo posto, l’attacco ha dato risposte importanti e ci si aspetta molto dal nuovo arrivato Alvaro Morata.

I tifosi chiedono al capitano della Nazionale spagnola non solo reti pesanti ma anche un lavoro sporco che possa aiutare gli esterni Christian Pulisic e Rafa Leao ad essere ancora più incisivi in fase realizzativa, con l’obiettivo di colmare il gap con i cugini dell’Inter e fare bene pure in Champions League.

Difesa che è stata blindata con un centrale roccioso come Pavlovic mentre sulla fascia potrà essere molto utile la corsa di Emerson Royal, chiamato a migliorare la propria fase difensiva che aveva mostrato lacune nella sua precedente parentesi con la maglia del Tottenham.

Manca ancora almeno un colpo in mezzo al campo, a prescindere dalla conferma o meno di Ismael Bennacer che ha disputato l’ultima amichevole vinta dal Milan contro il Monza.

Lascia il Milan, Fonseca voleva trattenerlo ma non ha potuto fare niente

Nel ritiro estivo ha fatto intravedere ottime giocate ma il futuro di Marco Nasti sarà ancora in prestito in B. Dopo aver militato al Bari, il giovane di proprietà del Milan è vicino a trovare un accordo con la Cremonese, tra le compagini sulla carta più attrezzate per il salto di categoria.

Un percorso di crescita che proseguirà in provincia. Discorso analogo per Lorenzo Colombo che ha firmato per l’Empoli di Roberto D’Aversa e che ha già segnato in Coppa Italia contro il Catanzaro.

Un mercato intelligente quello messo in atto del Milan

Milan che non ha ceduto nessun pezzo pregiato della rosa, dando un forte segnale di continuità e di forza che in passato non sempre c’era stato.

Innesti in entrata che sono stati mirati, senza fare spese folli ma puntando su profili che potevano essere funzionali al gioco del nuovo allenatore.