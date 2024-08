Fonseca ha deciso: via la 9 dalle spalle di Luka Jovic | Atteso a minuti il suo sostituto

Cambi in vista in attacco per il Milan, Jovic non convince, il vice Morata sarà un giovane bomber che è pronto ad esplodere

Campionato iniziato con un pari per il Milan che è stato bloccato dal Torino tra le mura amiche al termine di una gara molto combattuta e giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Rossoneri che sono riusciti a recuperare il doppio vantaggio dei granata, maturato dopo due errori difensivi. La reazione è stata ottima, con molte occasioni create e una ripresa che fa ben sperare.

Goal all’esordio per Alvaro Morata e contributo realizzativo anche per Okafor che è pronto a giocarsi le proprie chance dopo una prima annata in Italia tra luci ed ombre. Gli esterni d’attacco sono stati meno incisivi ed esplosivi del solito ma ci sono le potenzialità per essere devastanti.

Ha deluso invece Luka Jovic che non è riuscito a scardinare la rocciosa difesa di un Torino cinico e ben messo in campo dal nuovo allenatore Paolo Vanoli, andato vicino a un debutto da sogno su una panchina di A.

La prestazione nettamente insufficiente da parte di Jovic può portare mister Paulo Fonseca e i vertici dirigenziali del Milan a decidere di cederlo in questi ultimi giorni di mercato, promuovendo al ruolo di vice Morata un talento della cantera.

Altro che Lega Pro, è già pronto per segnare in A con il Milan

Questo è Francesco Camarda, subito decisivo con il Milan Futuro con una doppietta siglata a Novara, prima con un calcio di rigore e poi con un colpo di testa. Numeri da predestinato per il bomber azzurro che dovrà cimentarsi in Lega Pro per proseguire la propria crescita.

Non è però da escludere la sua convocazione in prima squadra in pianta stabile se dovesse continuare ad avere una media realizzativa importante. Primo anno per l’Under 23 rossonera, un progetto fortemente voluto da Gerry Cardinale per valorizzare un settore giovanile di grande qualità.

Bonera si dice soddisfatto e incensa Camarda

Il tecnico Daniele Bonera ha commentato la vittoria della propria squadra al termine del match disputato contro i piemontesi:

“In questa vittoria c’è una situazione corale a livello tecnico, le parate del portiere, la difesa ha retto, abbiamo lottato e combattuto, abbiamo fatto giocate di qualità sugli esterni, Camarda ha finalizzato bene“.

Un successo avvenuto in rimonta e con grande personalità espressa dagli undici in campo: “Insomma, una partita che mi lascia soddisfatto. Ero curioso, mi chiedevo come avremmo reagito al primo schiaffo e abbiamo reagito alla grande“.