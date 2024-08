Commisso assetato di vendetta: tesserato lui per fare uno sgambetto alla Juve | Tutto da rifare al 20 agosto

Commisso porta il giocatore alla Fiorentina e fa lo sgambetto alla Juventus. A disposizione di Palladino già dai prossimi impegni.

In attesa di mettere in archivio la prima giornata di campionato, in seguito ai fischi finali di Lecce-Atalanta e Juventus-Como, in programma oggi (lunedì 19 agosto) rispettivamente alle 18.30 e alle 20.45, la Serie A guarda già al prossimo fine settimana e si prepara a a mandare in scena il secondo turno dell’annata 2024-2025.

Un secondo turno, in programma nel penultimo fine settimana del mese di agosto, in cui a tenere banco, oltre ovviamente ai match in calendario, sarà sicuramente il calciomercato che, pronto a entrare nella sua fase più calda (ricordiamo che la sessione estiva di trattative terminerà alle ore 20.00 di venerdì 30 agosto), potrebbe regalare ancora molti affari con protagoniste le squadre della massima serie italiana.

Ancora alla ricerca di elementi che vadano a completare le rose dei propri allenatori, sono infatti varie le società, soprattutto quelle che saranno impegnate nelle coppe europee, ancora al lavoro in sede di trattative per rinforzarsi in vista del prossimo futuro.

Squadre, tra cui Juventus e Fiorentina, le quali, rinforzatesi rispettivamente con gli arrivi dei vari Di Gregorio, Douglas Luiz, Thuram, De Gea, Gudmundsson, Colpani, Kean, Richardson ecc, potrebbero regalare ancora qualche sorpresa ai propri tifosi in queste ultime due settimane di calciomercato.

Juventus, Berardi non interessa più: la Vecchia Signora, il salto di qualità mai effettuato dal classe ’94

Seguito a lungo nel recente passato dalla Juventus di Andrea Agnelli, Domenico Berardi, con molta probabilità, non vestirà mai la gloriosa maglia bianconera. A trent’anni ormai compiuti e con un brutto infortunio al tendine d’Achille dal quale recuperare, l’attaccante calabrese del Sassuolo difficilmente verrà infatti preso in considerazione in futuro dal club piemontese.

A causa dell’età non più giovanissima e dell’infortunio poc’anzi menzionato viene purtroppo facile immaginare come per il classe ’94 nato a Cariati siano ormai terminate le possibilità di vestire la maglia della Vecchia Signora o di qualiasi altro top club italiano o straniero. Le offerte giunte al Sassuolo per lui certamente non mancano, ma si tratta ovviamente di offerte provenienti da club medio-piccoli che, senza girarci troppo intorno, possono al massimo garantirgli di giocare ad alti livelli ancora per qualche anno prima di scrivere la parola fine a una carriera che avrebbe sicuramente potuto meritare di più.

Per Berardi si fa avanti la Fiorentina: Commisso bussa alla porta del Sassuolo

Ancora in fase di riabilitazione dopo il grave infortunio al tendine d’Achille rimediato lo scorso 3 marzo durante la sfida tra l’Hellas Verona e il suo Sassuolo, Domenico Berardi sarebbe finito recentemente nel mirino della Fiorentina del presidente, Rocco Commisso. Stando infatti a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il patron viola avrebbe intenzione di bussare presto alla porta del club neroverde per provare a portare a Firenze il classe ’94 calabrese.

Vista la seria possibilità di perdere Nico Gonzalez, al momento conteso tra Atalanta e Juventus, il capitano degli emiliani potrebbe infatti rappresentare un valido rinforzo da mettere quanto prima a disposizione di Raffaele Palladino. I contatti tra le parti non sono ancora stati avviati, ma prima della chiusura del mercato, fissata per il prossimo 30 agosto, potrebbero esserci interessanti sviluppi i quali, non è da escludere, potrebbero anche portare alla veloce chiusura dell’affare. Non ci resta quindi che aspettare per saperne di più.