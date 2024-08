Baroni costretto da Lotito: “dobbiamo tagliare queste teste” | Messi fuori rosa senza possibilità di reintegro

Alcuni esuberi anche in casa Lazio, con Lotito che ordina di fare piazza pulita al nuovo allenatore del club.

Un esordio convincente che cambia un po’ l’umore di una piazza che, durante l’estate, non ha di certo tessuto le lodi di proprietà e dirigenza. La nuova Lazio di Marco Baroni si è sbarazzata abbastanza facilmente della neopromossa Venezia, nonostante lo svantaggio iniziale ed un punteggio che poteva essere ben più largo.

Per capire il vero valore e le ambizioni future dei biancocelesti, però, bisognerà attendere di sicuro test più provanti. Già sabato pomeriggio, in quel di Udine, in uno dei due match che apriranno la seconda giornata di Serie A, si potranno avere delle risposte più attendibili.

Intanto, però, cominciare bene è sempre qualcosa che può aumentare la fiducia e la consapevolezza in un gruppo giovane, in parte rivoluzionato e che in estate ha perso tre dei grandi leader e senatori dello spogliatoio. Si sono messi in luce, in maniera particolare, i nuovi arrivi Dele-Bashiru e Noslin, ma anche Castellanos che, dopo una stagione di apprendistato, sembra pronto per prendersi sulle spalle l’attacco laziale.

Con l’arrivo di Boulaye Dia dalla Salernitana, inoltre, il mercato in entrata della Lazio potrebbe anche essere chiuso e si potrebbe arrivare a qualche acquisto solo se si dovessero presentare delle particolari occasioni di mercato. C’è ancora lavoro, invece, per quel che riguarda le uscite.

Lazio, Lotito vorrebbe liberarsi di uno tra Pedro e Hysaj

Alcuni calciatori sembrano essere totalmente fuori dal progetto tecnico-tattico di Marco Baroni e la società è al lavoro per cercare loro una sistemazione. Sono due in particolare gli indiziati: Pedro e Hysaj. Visto l’infortunio occorso a Gila, però, uno dei due potrebbe rientrare nelle liste UEFA che l’allenatore biancoceleste dovrà diramare entro il 31 agosto.

Lotito, dal canto suo, vorrebbe alleggerire il monte ingaggi e cedere almeno uno tra lo spagnolo e il terzino albanese. I due, complessivamente, gravano per dieci milioni di euro lordi alle casse biancocelesti. Una spesa cospicua che il Presidente bancoceleste vorrebbe ridurre, almeno in parte.

Lazio, ecco i possibili partenti

Per Hysaj, però, non stanno emergendo particolari soluzioni, mentre per l’ex Campione di tutto, con Spagna e Barcellona, ci sarebbero alcune offerte, ma Baroni vorrebbe comunque tenerlo per sfruttare la sua esperienza, il suo carisma ed il suo spessore internazionale, dato dai mille successi avuti in carriera.

Non dovesse arrivare una soluzione con questi due calciatori, quindi, la Lazio potrebbe decidere di vendere altri elementi della rosa che comunque non sembrano essere indispensabili. In pole, in tal senso, sembrano esserci Isaksen, Mandas e Vecino che continuano ad essere calciatori richiesti da altri club.