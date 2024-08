Pogba, senti la nuova sentenza: “L’atleta è reintegrato alle sue mansioni” | Può tornare a giocare

Pogba può festeggiare, il rientro in campo avverrà tra pochi giorni, la carriera inizia di nuovo con grandi stimoli e in un campionato prestigioso

Un anno fa, poco dopo l’inizio dei vari campionati, abbiamo assistito alla squalifica di alcuni calciatori che hanno transitato in Italia. Faceva parte della rosa della Juventus Paul Pogba, risultato positivo al test anti-doping e squalificato poi per tre anni. Una sentenza pesante che mina una carriera che rischia di non riprendersi. L’epilogo peggiore per un calciatore che ha dato il meglio di sé durante la prima parentesi in bianconero.

Poi il ritorno a Manchester, sponda United, dove era cresciuto nelle giovanili, senza replicare le prestazioni sontuose con cui aveva incantato i tifosi della Juventus, tanto da meritarsi un posto da titolare anche nella Nazionale francese.

La seconda esperienza a Torino è stata nettamente inferiore alle aspettative, con il transalpino martoriato da problemi fisici che lo hanno tenuto a lungo lontano dal campo. La scorsa doveva essere la stagione del rilancio definitivo e invece è arrivata questa notizia inaspettata che ha destabilizzato tutto l’ambiente.

A seguirlo anche il giovane Nicolò Fagioli, costretto a non poter disputare partite ufficiali fino a maggio a causa di una squalifica, stavolta per calcioscommesse. Il centrocampista è riuscito a dimostrare di essere subito in forma, tanto da essere riconfermato in rosa anche in questa nuova gestione targata Thiago Motta.

Dopo tanta attesa finalmente il ritorno in campo, la squalifica è conclusa

Un altro azzurro molto talentuoso può finalmente riprendere a giocare e si tratta di Tonali. La squalifica di dieci mesi scade tra pochi giorni e dal 28 agosto è di nuovo schierabile dal Newcastle che ha deciso di attenderlo.

Arrivato in Inghilterra lo scorso luglio per una cifra vicina ai 70 milioni, non ha potuto mostrare le sue doti in Premier League. Ora c’è grande attesa per capire se potrà proseguire una carriera che stava diventando importante.

Un nuovo inizio per Tonali che fa ben sperare anche Pogba

Una vicenda che può far sorridere anche Paul Pogba e farli capire che c’è sempre modo per recuperare ai propri errori e salutare in modo diverso la propria parentesi da calciatore.

Tonali avrà modo di prendersi le redini della mediana dei Magpies con un ruolo da regista ed incursore. In un campionato prestigioso come quello inglese, l’ex Milan può fare la differenza e consacrarsi.