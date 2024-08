“Non voglio nessuno di questi, mi basta un 2008” | Thiago Motta impazzito, ma è stato accontentato

Thiago Motta non vuole sentire parlare di altri obiettivi di mercato se non per quelli del classe 2008: sarà bianconero

In attesa di ricevere importanti novità su Francisco ‘Chico’ Conceicao (figlio d’arte che milita nel Porto) e da Pierre Kalulu (ormai è quasi fatta per il trasferimento dal Milan) la Juventus ha messo a segno un colpo molto importante.

Per le giovanili. Già perché la ‘Vecchia Signora’ ha perfezionato l’acquisto di un giovane calciatore classe 2008. Un obiettivo di mercato concreto da dare alle giovanili del club bianconero. In particolar modo per la Youth.

Ad individuarlo, oltre la stessa società, ci ha pensato direttamente Thiago Motta. Il tecnico è rimasto impressionato dalla forza e dalle prestazioni del 16enne che arriva dall’estero.

Da non escludere, a questo punto, che se dovesse continuare a fare bene anche con le giovanili bianconere possa anche fare il proprio esordio con i “grandi” in allenamento alla Continassa e, perché no, sperare in una convocazione.

Juventus, preso il classe 2008 Luca Trocino: arriva dalla Germania

Di solito si verifica il percorso inverso: ovvero quello di un calciatore italiano che tenta la fortuna andando all’estero. Questa volta, però, è proprio dall’estero che arriva nel nostro Paese. Precisamente dalla Germania arriva a Torino Luca Trocino. Da qualche giorno il 16enne è diventato ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus.

Ruolo centrocampista, arriva dall’Augsburg a titolo definitivo. Nella squadra tedesca, però, ha giocato anche come trequartista con un buon fiuto del gol. Militava in Germania da ben tre anni dopo che, appunto, si era trasferito dall’Italia per maturare esperienza all’estero.

Juventus, colpo Trocino per le giovanili: rinforzerà l’Under 17

Con molta probabilità il giovane calciatore andrà a rinforzare l’Under 17 della Juventus allenata dal neoallenatore Matteo Cioffi. Possibile che possa essere “prestato” anche alla Youth dove potrà fare anche il suo esordio nella Champions League dedicata ai giovani.

Squadra che, come la passata stagione, vuole ancora di più migliorare gli ottimi risultati ottenuti sul campo. Magari proprio con un Trocino in più che ha sposato con entusiasmo la causa bianconera.