“Motta? Non all’altezza della Juve” | L’ex tecnico bianconero non le manda a dire: frecciatina sanguinosa

Thiago Motta sulla panchina della Juventus non convince l’ex bianconero. Le recenti dichiarazioni non lasciano spazio a fraintendimenti.

Messo definitivamente in archivio un pre-campionato non particolarmente soddisfacente, la Juventus di Thiago Motta si prepara a ospitare, lunedì 19 alle 20.45, il neopromosso Como di Cesc Fabregas in occasione della prima giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

Un incontro, quello contro il gruppo lariano, tornato in massima serie a distanza di 21 anni dall’ultima partecipazione, che rappresenterà per il neo tecnico bianconero e per la squadra in generale il punto di partenza della corsa verso quello scudetto che, come spesso sottolineato, manca dalle parti della Continassa dall’annata 2019-2020.

Tornare sul tetto d’Italia a distanza di quasi cinque anni dall’ultima affermazione è infatti l’obiettivo stagionale principale del gruppo del presidente, Gianluca Ferrero, che, rafforzato dagli arrivi estivi di Douglas Luiz, Khphren Thuram, Michele Di Gregorio e Juan Cabal, proverà a mettere in bacheca quello che sarebbe il 37esimo tricolore della storia della Vecchia Signora.

Spodestare l’Inter dal trono e tenere a bada la concorrenza di Milan, Roma, Atalanta ecc, non sarà sicuramente compito facile per Vlahovic e compagni i quali, consapevoli di aver disputato un pre-campionato a dir poco deludente, hanno comunque le idee ben chiare su quello che andrà fatto da lunedì fino al prossimo 25 maggio.

Thiago Motta non ha dubbi, la sua Juventus è forte e può lottare per lo scudetto

Sedutosi sulla panchina della Juventus lo scorso 12 giugno, dopo una straordinaria stagione 2023-2024 passata alla guida del Bologna, Thiago Motta si prepara al suo esordio ufficiale al comando della Vecchia Signora in occasione della prima giornata di campionato, fissata per lunedì 19 agosto contro il neopromosso Como del patron, Robert Hartono.

Una gara, quella contro i lombardi, alla quale il tecnico italo-brasiliano arriva con la consapevolezza di chi sa di avere a disposizione una squadra forte e competitiva che, nonostante un pre-campionato deludente fatto di due sconfitte, un pareggio e una sola vittoria nelle quattro amichevoli disputate, ha certamente tutte le carte in regola per concludere la stagione in cima alla classifica.

Juventus, Capello: “Thiago Motta allenatore con idee chiare, ma…“

Intervistato recentemente dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, che alla Juventus ha legato il suo nome sia da calciatore (tra il 1970 e il 197) che da allenatore (tra il 2004 e il 2006), ha espresso, senza andare particolarmente nel dettaglio, un parere su Thiago Motta, sui nuovi acquisti della Vecchia Signora e sull’esclusione dai progetti del club di Federico Chiesa.

Senza criticare e nemmeno elogiare, il classe ’46 friulano alla Rosea ha quindi dichiarato: “La Juve ha mandato via giocatori importanti e ha escluso Chiesa dal progetto. È arrivato un allenatore nuovo con idee chiare, ma bisogna vedere se queste idee sono sufficienti e se i nuovi acquisti meritanto di indossare la maglia bianconera. Alla Juve non basta il piazzamento in Champions, bisogna lottare per vincere“.