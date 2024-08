“Mi state facendo fare brutta figura, li prende tutti la Juve” | Marotta va da Oaktree: chiesto un acquisto da 15 milioni

Il tecnico nerazzurro ha chiesto alla società di accelerare per un acquisto che andrebbe a completare l’attuale rosa.

La sessione estiva di calciomercato dell’Inter è pressoché chiusa da un po’ di tempo. Gli acquisti di Taremi e Zielinski a parametro zero, chiusi già nei mesi invernali, e quello del portiere Josep Martinez, prelevato dal Genoa per 15 milioni di euro, hanno migliorato zone del campo che erano già molto forti.

La società nerazzurra, in realtà, è andata a coprire i buchi lasciati liberi da calciatori che già sapeva non avrebbe rinnovato. E, così, al posto di Audero è arrivato il giovane Martinez, il centrocampista polacco ex Napoli ha sostituito in rosa, l’olandese Klaassen, mentre l’iraniano è arrivato al posto di Alexis Sanchez.

In attesa di capire se l’Inter riuscirà a liberarsi di Correa e Arnautovic, o soltanto di uno dei due, e quindi di capire se i nerazzurri opereranno sul mercato per rinforzarsi ulteriormente anche in zona offensiva; resta soltanto un ruolo che necessita di una pedina per completare le due squadre, quella titolare e quella delle riserve, che ha in testa Simone Inzaghi.

Il ruolo in questione è quello del braccetto sinistra di difesa, del terzo centrale che vede come titolare e pressoché insostituibile, Alessandro Bastoni. In un primo momento si pensava che l’alternativa all’azzurro poteva essere rappresentata dal brasiliano, Carlos Augusto, già più volte provate nei tre di difesa da Simone Inzaghi verso la fine dello scorso campionato.

Mercato, le ultime idee dell’Inter

Il grave infortunio occorso al canadese, Buchanan, durante la Copa America, però, ha tolto un’opzione sulla fascia sinistra di centrocampo e, quindi, Carlos Augusto sarà utilizzato, almeno a grandi linee, come prima alternativa di Federico Di Marco. Questo, quindi, ha condizionato la società nerazzurra che ora sta cercando un braccetto sinistro di difesa.

Le idee di Simone Inzaghi, in un primo momento, portavano a Ricardo Rodriguez, ex Torino che ora si è accasato al Betis Siviglia, Mario Hermoso, ancora svincolato e Cabal, calciatore ex Verona che però è stato acquistato dalla Juventus grazie ad un blitz decisivo di Cristiano Giuntoli. Scippo che non è piaciuto ai tifosi, ma soprattutto al tecnico nerazzurro.

Mercato Inter, Zezé il prescelto per la difesa

L’allenatore interista, ora, a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione, chiede a gran voce il rinforzo in difesa che gli manca per completare la rosa. Il nuovo obiettivo di Inzaghi e della dirigenza è il francese Nathan Zezé, difensore mancino classe 2005.

L’Inter ha offerto 15 milioni al club francese che però ne chiede 20. Il calciatore, anche se non vuole forzare la mano con la propria società ed ha anche diverse richieste dalla Premier League, vuole unirsi alla rosa Campione d’Italia e cercherà di lavorare in quest’ottica nelle prossime ore.