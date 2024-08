Ma quale Lukaku? Ecco il colpo dell’estate: direttamente dalle spiagge portoghesi di CR7 | A breve l’ufficialità

Altro che Romelu Lukaku, il vero colpo dell’estate è un altro centravanti: arriva direttamente dal Portogallo

Il calciomercato estivo si chiuderà tra pochissimi giorni, precisamente venerdì 30 agosto. Una importante novità visto che, gli anni passati, il 31 era l’ultimo giorno. In altre occasioni, invece, addirittura il 1° settembre.

Le novità non sono affatto finite qui visto che le porte del Grand Hotel di Rimini si chiuderanno ufficialmente a mezzanotte e non più alle ore 20. I tifosi italiani, e soprattutto gli amanti del Fantacalcio, non vedono l’ora di scoprire quali saranno le rose ufficiali di questa stagione.

Almeno fino a gennaio quando il mercato si riaprirà, ma che durerà meno di un mese. Ci sono ancora molti colpi rimasti in “sospeso” e che sono in attesa di ufficialità. Tra questi c’è sicuramente il tanto ed atteso ritorno in Italia di Romelu Lukaku che aspetta novità da Napoli e, soprattutto, da Victor Osimhen.

Il belga, però, pare non essere così tanto il grande “colpo” della Serie A. A quanto pare il club è pronto a perfezionare l’acquisto di un importante bomber proveniente dal campionato portoghese. Con i suoi gol la società sogna in grande.

Serie A, altro che Lukaku: il colpo più atteso proviene dal Portogallo

Con un Romelu Lukaku in attesa di ricevere una chiamata da Napoli di Antonio Conte c’è un Robert Bozenik che è in attesa di prendere il primo volo per l’Italia, destinazione Verona. Ad attenderlo mister Paolo Zanetti, la società scaligera e tutti i tifosi dell’Hellas. L’obiettivo del club è quello di andare a rinforzare il reparto offensivo.

Soprattutto dopo la cocente eliminazione in Coppa Italia, rimediata pochi giorni fa, contro il Cesena (Serie B). C’è chi attende l’ufficialità pochi giorni prima di Hellas Verona-Napoli, prima giornata di campionato, magari con la possibilità di poterlo gettare nella mischia oppure dal primo minuto.

Bozenik aspetta la Serie A, il Boavista l’offerta dell’Hellas

A quanto pare il Boavista, società portoghese che detiene il cartellino del classe ’99 e della nazionale slovacca, ha una necessità importante di vendere. Il giocatore, a dire il vero, è un vecchio pallino dei gialloblù che lo avevano già cercato nel mese di gennaio, ma una vera e propria trattativa non è mai stata avviata del tutto.

Il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 6 milioni di euro. Anche se, allo stesso tempo, dal Portogallo fanno sapere che si può chiudere anche a 5 (con bonus compresi). Non è da escludere, a questo punto, che nelle prossime ore possano esserci delle importanti novità in merito.