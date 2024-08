“L’abbaglio più grosso della gestione precedente” | Via dalla Continassa con Chiesa: cartellino venduto

Doppia cessione in vista in casa Juventus, è considerato un fallimento della gestione targata Allegri, va via con Chiesa, Motta non li vuole in squadra

Tutto pronto per l’esordio in campionato della nuova Juventus di Thiago Motta. I test amichevoli non sono stati molto positivi, con la squadra che non è apparsa brillante e ancora indietro nella preparazione. Un modo di giocare molto diverso quello dell’allenatore rivelazione dell’ultima A rispetto a Max Allegri che ha guidato i bianconeri nelle ultime tre stagioni. Una scelta convinta quella della dirigenza che ha puntato su un profilo giovane come lui.

Un calcio propositivo che punta alla valorizzazione di giocatori di prospettiva per proseguire un percorso di crescita dei talenti della cantera della Juventus che sta aumentando il proprio valore grazie all’investimento che riguarda la Next Gen.

Nel momento di difficoltà societaria, con l’allontanamento di Andrea Agnelli, Allegri ha avuto il coraggio di buttare nella mischia tanti di loro. Cristiano Giuntoli ha approfittato di questo per utilizzarli come pedine di scambio per arrivare ad obiettivi di mercato in questa sessione estiva di trattative.

Gli unici certi di restare sono Nicolò Fagioli che avrà le chiavi della mediana dopo l’ottimo rientro post squalifica per calcioscommesse e il turco Yildiz che ha ricevuto in queste ultime ore la maglia numero 10, un’investitura molto importante per il futuro.

Per molti è stato un flop della gestione Allegri, ora può lasciare la Juventus

Non ha demeritato in mezzo al campo dei bianconeri la passata stagione Fabio Miretti. Il regista ha, però, subito un infortunio nel pre-campionato che impedirà lui di poter giocare contro il Como. Potrebbe, in realtà, essere ceduto in prestito al Genoa di Alberto Gilardino che da tempo nutre interesse nei suoi confronti.

Liguri che hanno perso i propri terminali offensivi nel giro di pochi giorni e che dovranno correre ai ripari in fretta per sostituire Mateo Retegui e Albert Gudmundsson che si sono trasferiti rispettivamente all’Atalanta e alla Fiorentina.

I nomi per rinforzare l’attacco del Genoa

Al loro posto i profili più caldi sono quelli di Krstovic del Lecce che Corvino valuta 15 milioni e Marko Arnautovic, in uscita dall’Inter. Due punte d’area di rigore che potrebbero garantire la doppia cifra.

Nonostante questa necessità impellente non è diminuita la volontà di tesserare per un anno Miretti ed aiutarlo ad avere un minutaggio che a Torino non avrebbe.