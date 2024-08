Fai la valigia e prendi il primo volo per Belgrado | Inzaghi glielo ha comunicato: non fa più parte del progetto

Cessione in vista in casa Inter, era data per certezza la sua permanenza ma nelle ultime ore è arrivata un’offerta, Inzaghi è pronto per salutarlo

Mancano ormai due settimane al termine della sessione estiva di calciomercato, il campionato è ufficialmente iniziato e per l’Inter ancora ci sono da risolvere delle questioni spinose che tengono banco da troppo tempo. Il direttore sportivo dei nerazzurri Beppe Marotta aveva giocato d’anticipo, chiudendo per due parametri zero di prestigio come Zielinski e Taremi prima che scadesse il loro contratto, rispettivamente dal Napoli e dal Porto.

Due innesti di grande qualità per offrire a mister Inzaghi più soluzioni in un centrocampo già molto competitivo e nel reparto offensivo che era apparso troppo dipendente dalla coppia di centravanti titolare composta da Lautaro Martinez e da Marcus Thuram.

Il capitano ha rinnovato il proprio contratto, con un adeguamento di ingaggio, e i campioni d’Italia hanno optato per confermare la colonna vertebrale di un organico che ha dominato l’ultima annata. Una scelta condivisa tra vertici societari e guida tecnica.

Mancano però due tasselli e sono quelli del difensore dal piede mancino e della quinta punta. Inzaghi ha chiesto una maggiore ampiezza là davanti per agevolare un turnover che sarà necessario a causa di partite ravvicinate da affrontare.

Lui vuole restare ma Marotta vuole cederlo, sta per arrivare l’offerta

Il partente sembrava dover essere Joaquin Correa. L’argentino, oltre ad aver fornito ottime indicazioni nei test pre-campionato, è difficilmente piazzabile sul mercato. Per questo motivo il sacrificabile pare essere Marko Arnautovic.

L’austriaco ha timbrato solo sette volte il cartellino in maglia nerazzurra. Aveva dato disponibilità a restare, accettando anche il ruolo di comprimario. Secondo quanto riportato da Sportsport.ba, però, la Stella Rossa starebbe seriamente pensando al lui, ma ci sono ancora degli ostacoli da superare per concludere l’operazione, tra cui un ingaggio di quasi 4 milioni di euro l’anno, non compatibili con il monte salariale del club di Belgrado.

L’Inter deve trovare un nuovo centravanti, sfumato Gudmundsson

Inter che ha perso tempo nel cercare di liberarsi di un esubero in attacco e si è visto soffiare dalla Fiorentina quello che era l’obiettivo, ovvero l’islandese Albert Gudmundsson.

Beppe Marotta sta, però, valutando da tempo delle alternative e saprà sorprendere in questo rush finale di mercato, per dimostrarsi ancora una volta un direttore di alto livello.